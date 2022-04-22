 
Инновации (разработки)

Кабели Quabbin от компании AutomationDirect для сетей промышленного Ethernet и передачи данных

Кабели Quabbin от компании AutomationDirect для сетей промышленного Ethernet и передачи данных

22 апреля 2022, 16:20
Рубрика: Инновации
Метки: AutomationDirect, Ethernet
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
241

Компания AutomationDirect добавила в свой ассортимент новые кабели Quabbin для сетей промышленного Ethernet и передачи данных, которые обеспечивают более широкий выбор возможностей при развёртывании сетей.

Новые кабели (26 AWG и 24 AWG) для сетей промышленного Ethernet выпускаются категориями 5e/6/6a/6e, в экранированном и неэкранированном исполнении, и они подходят для приложений от 10 Base-T до 1000 Base-T (Gigabit Ethernet). Эти кабели отличаются исключительно круглой и гладкой конструкцией, что обеспечивает им дополнительную гибкость и позволяет легко манипулировать между устройствами во время прокладки и монтажа кабелей. Кабели поставляются отрезанными на заказ длинами с шагом в 1 фут при минимальной длине 20 футов, по цене начиная с 0,35 доллара за фут.

Новые кабели Quabbin RS-422/485 для передачи данных, выпускаются размерами 24 AWG, 22 AWG и 20 AWG и представляют собой высококачественные кабельные продукты с малой ёмкостью, с импедансами, характерными для интерфейсов RS-422 и RS-485 для систем передачи данных в промышленных условиях. Эти новые кабели Quabbin можно заказывать отрезанными на заказ длинами с шагом в 1 фут при минимальной длине 25 футов, по цене начиная с 0,58 доллара за фут.

 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: RusCable.Ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Ростех показал испытания морозоустойчивых аккумуляторов 22.04.2022
Ростех показал испытания морозоустойчивых аккумуляторов
В Самарской области разработали автономный модуль для получения электроэнергии из метана 22.04.2022
В Самарской области разработали автономный модуль для получения электроэнергии из метана
Аналог импортных навигационных систем создали в ОЭЗ 21.04.2022
Аналог импортных навигационных систем создали в ОЭЗ "Технополис "Москва""
21.04.2022
"Электромашина" модернизировала процесс герметизации светильников
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+