Компания AutomationDirect добавила в свой ассортимент новые кабели Quabbin для сетей промышленного Ethernet и передачи данных, которые обеспечивают более широкий выбор возможностей при развёртывании сетей.

Новые кабели (26 AWG и 24 AWG) для сетей промышленного Ethernet выпускаются категориями 5e/6/6a/6e, в экранированном и неэкранированном исполнении, и они подходят для приложений от 10 Base-T до 1000 Base-T (Gigabit Ethernet). Эти кабели отличаются исключительно круглой и гладкой конструкцией, что обеспечивает им дополнительную гибкость и позволяет легко манипулировать между устройствами во время прокладки и монтажа кабелей. Кабели поставляются отрезанными на заказ длинами с шагом в 1 фут при минимальной длине 20 футов, по цене начиная с 0,35 доллара за фут.

Новые кабели Quabbin RS-422/485 для передачи данных, выпускаются размерами 24 AWG, 22 AWG и 20 AWG и представляют собой высококачественные кабельные продукты с малой ёмкостью, с импедансами, характерными для интерфейсов RS-422 и RS-485 для систем передачи данных в промышленных условиях. Эти новые кабели Quabbin можно заказывать отрезанными на заказ длинами с шагом в 1 фут при минимальной длине 25 футов, по цене начиная с 0,58 доллара за фут.