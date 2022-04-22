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22 апреля 2022, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИЗМ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство
Источник: interfax.ru
Крупнейший санаторно-курортный комплекс в республике Дагестан — "Каспий" в рамках проекта развития планирует построить в ближайшие годы шесть гостиничных корпусов на 1,5 тыс. человек.
Как сообщает пресс-служба правительства республики, каждый корпус будет представлять из себя отдельный комплекс со всей необходимой инфраструктурой. В пятницу глава республики Сергей Меликов и вице-премьер РФ Александр Новак посетили санаторий. Ключевое внимание руководителей в условиях прогнозируемого увеличения турпотока в регион было обращено на развитие туристско-рекреационного комплекса.
За последние два года на территории санаторий построен гостиничный корпус, три двухэтажных коттеджа, столовая, аквапарк и волновой бассейн с морской водой, высажено более 2 тыс. деревьев хвойных пород, оборудованы несколько зон для отдыхающих.
Общий объем инвестиций в туристскую инфраструктуру составил 155,9 млн рублей.
Сегодня прорабатывается возможность государственной поддержки проекта по расширению "Каспия" в форме льготного кредитования в рамках федерального проекта "Развитие туристской инфраструктуры".
Инициируемый проект предполагает формирование конкурентоспособного комплекса путем развития лечебно-оздоровительного туризма. При этом акцент делается в том числе на строительстве очистных сооружений объёмом 400 кубических метров в сутки и линии берегозащиты.
Сегодня санаторий одновременно может принять до 1 тыс. человек. В 2021 году здесь получили лечение свыше 27 тысяч человек.
Отмечается, что заявка на проект в Минтуризма РФ уже подана. Александр Новак поручил внести этот вопрос в протокол, который будет сформирован по результатам поездки, для изучения возможности оказать проекту поддержку.
Фото: Яндекс.Дзен
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