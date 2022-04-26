 
Модернизация

Игорь Маковский: материально-техническое обеспечение – стратегически важный вопрос для надежного электроснабжения региональных потребителей

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где особое внимание уделил реализации мероприятий по материально-техническому обеспечению филиалов.

Напомним, что 10 марта под руководством главы Обществ состоялась встреча, по итогам которой был принят ряд решений по взаимодействию с производителями оборудования и материалов в условиях резкого скачка цен и ограничения поставок.

В результате исполнения принятых решений, в частности, передачи части полномочий по закупкам в регионы, и четкого соблюдения алгоритма поступления материально-технических ресурсов на склады филиалов, срывов поставок удалось избежать. Производители осуществляют поставки продукции без существенных изменений в ранее заключенных договорах и по утвержденному графику.

Руководитель энергокомпании отметил, что благодаря предпринятым действиям и четкому следованию утвержденному в марте сценарию, получилось нарастить поставки по ремонтной программе и, согласно ранее утвержденному плану, склады филиалов будут полностью заполнены уже к концу весны.

В связи с увеличением количества материально-технических ценностей, поступающих на хранение, филиалам рекомендовано усилить видеонаблюдение и меры по их охране.

«В условиях, когда мы оптимизируем все сферы нашей деятельности, важно особенно внимательно относиться к нуждам каждого филиала, каждого конкретного района электрических сетей. Необходимо полностью укомплектовать склады оборудованием и материалами, чтобы и далее обеспечивать надежность электроснабжения региональных потребителей на высоком уровне», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр

MSCT
2.09

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
26.04.2022
"Россети Северный Кавказ" повысили надёжность энергоснабжения высокогорного поселения в КБР
Энергетики введут резервные ДЭС на время ремонта линии 26.04.2022
Энергетики введут резервные ДЭС на время ремонта линии "Майя – Чурапча"
Энергосистема Западной Сибири успешно прошла проверку аномальными холодами 26.04.2022
Энергосистема Западной Сибири успешно прошла проверку аномальными холодами
25.04.2022
"Россети Северный Кавказ" присоединили к своим сетям новые МКД в Северной Осетии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно