Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV
Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV. Автомастерская ретро-автомобилей и ГЕРДАКАР
27 апреля 2022, 09:48
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, КРАЖА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Урал
Сотрудники органов внутренних дел при взаимодействии со службой безопасности филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» раскрыли кражу электросетевого имущества в Добрянском городском округе.
Объектом преступного посягательства стала воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, расположенная в районе населенного пункта Горы. С ЛЭП было похищено порядка 2 километров самонесущего изолированного провода.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан четверо подозреваемых. У них изъята часть похищенного провода. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность указанных фигурантов к другим аналогичным преступлениям.
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