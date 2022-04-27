 
Происшествия

Совместными усилиями сотрудников полиции и службы безопасности "Пермэнерго" раскрыта кража электросетевого имущества в Добрянском городском округе

Совместными усилиями сотрудников полиции и службы безопасности Пермэнерго раскрыта кража электросетевого имущества в Добрянском городском округе

27 апреля 2022, 09:48
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, КРАЖА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
223

Сотрудники органов внутренних дел при взаимодействии со службой безопасности филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» раскрыли кражу электросетевого имущества в Добрянском городском округе.

Объектом преступного посягательства стала воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, расположенная в районе населенного пункта Горы. С ЛЭП было похищено порядка 2 километров самонесущего изолированного провода.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан четверо подозреваемых. У них изъята часть похищенного провода. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность указанных фигурантов к другим аналогичным преступлениям.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Урал

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
ВНИМАНИЕ, КРИМИНАЛ! Украли катанку 22.04.2022
ВНИМАНИЕ, КРИМИНАЛ! Украли катанку
Пожар произошел в оборонном НИИ в центре Твери 21.04.2022
Пожар произошел в оборонном НИИ в центре Твери
ООО 18.04.2022
ООО "Башкирэнерго" пришло на помощь садоводам Уфимского района Башкирии
Кражу кабеля на сумму более 16 миллионов рублей раскрыли полицейские на севере Приангарья 15.04.2022
Кражу кабеля на сумму более 16 миллионов рублей раскрыли полицейские на севере Приангарья
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно