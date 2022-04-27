Сотрудники органов внутренних дел при взаимодействии со службой безопасности филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» раскрыли кражу электросетевого имущества в Добрянском городском округе.

Объектом преступного посягательства стала воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, расположенная в районе населенного пункта Горы. С ЛЭП было похищено порядка 2 километров самонесущего изолированного провода.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан четверо подозреваемых. У них изъята часть похищенного провода. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность указанных фигурантов к другим аналогичным преступлениям.