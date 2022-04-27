Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV
Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV. Автомастерская ретро-автомобилей и ГЕРДАКАР
27 апреля 2022, 11:30
Рубрика: За рубежом
Метки: США, NYPSC
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Отраслевой регулятор американского штата Нью-Йорк (New York Public Service Commission, NYPSC) выдал разрешение на строительство двух новых электрических соединений, которые должны обеспечить масштабные поставки электроэнергии, выработанной генерацией на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ):
Clean Path NY обеспечит поставки электроэнергии, выработанной ветропарками и солнечными электростанциями По CHPE будет передаваться электроэнергия от гидро- и ветровых электростанций из Южного Квебека через штат Вермонт в Нью-Йорк. В рамках проекта сооружения CHPE предусмотрены прокладка кабеля напряжением ±320 кВ и строительство вставок постоянного тока на подстанциях Hertel в районе Монреаля и Astoria в Куинсе.
NYPSC согласовал заключение 25-летних контрактов на поставки электроэнергии между городом Нью-Йорком и собственниками соединений. В настоящее время 85% потребления города обеспечивают электростанции на ископаемом топливе, и после реализации двух намеченных проектов этот показатель должен снизиться до 50%, тем самым будет внесен значительный вклад в выполнение амбициозной программы штата по снижению уровня вредных выбросов до нуля не позднее 2040 г.
Официальный сайт Spectrum News NY1
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter