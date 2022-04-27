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Выдано разрешение на строительство двух новых электрических соединений пропускной способностью 1 300 МВт и 1 250 МВт в американском штате Нью-Йорк

Выдано разрешение на строительство двух новых электрических соединений пропускной способностью 1 300 МВт и 1 250 МВт в американском штате Нью-Йорк

27 апреля 2022, 11:30
Рубрика: За рубежом
Метки: США, NYPSC
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Отраслевой регулятор американского штата Нью-Йорк (New York Public Service Commission, NYPSC) выдал разрешение на строительство двух новых электрических соединений, которые должны обеспечить масштабные поставки электроэнергии, выработанной генерацией на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ):

  1. Clean Path NY – подземное кабельное соединение протяженностью ≈280 км и пропускной способностью 1 300 МВт между округом Делавэр и Куинсом в Нью-Йорке (ввод в эксплуатацию намечен на 2027 г.);
  2. Champlain Hudson Power Express (CHPE) – подземное высоковольтное соединение постоянного тока протяженностью ≈540 км и пропускной способностью 1 250 МВт между канадским Квебеком и Нью-Йорком (ввод в эксплуатацию намечен к 2025 г.).

Clean Path NY обеспечит поставки электроэнергии, выработанной ветропарками и солнечными электростанциями По CHPE будет передаваться электроэнергия от гидро- и ветровых электростанций из Южного Квебека через штат Вермонт в Нью-Йорк. В рамках проекта сооружения CHPE предусмотрены прокладка кабеля напряжением ±320 кВ и строительство вставок постоянного тока на подстанциях Hertel в районе Монреаля и Astoria в Куинсе.

NYPSC согласовал заключение 25-летних контрактов на поставки электроэнергии между городом Нью-Йорком и собственниками соединений. В настоящее время 85% потребления города обеспечивают электростанции на ископаемом топливе, и после реализации двух намеченных проектов этот показатель должен снизиться до 50%, тем самым будет внесен значительный вклад в выполнение амбициозной программы штата по снижению уровня вредных выбросов до нуля не позднее 2040 г.

Официальный сайт Spectrum News NY1

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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