Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к сетям компании два строящихся фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в хуторе Вербовском Калачевского района и селе Солодовка Ленинского района области. Мощность технологического присоединения составила 30 кВт.

Возможность получения квалифицированной медицинской помощи появится еще у 700 жителей малых населенных пунктов, расположенных в регионе.

Новые ФАП будут оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. В зданиях организуют фельдшерские кабинеты, зоны ожидания, смотровые, процедурные и аптечные пункты. Кроме того, на прилегающей территории планируют оборудовать дополнительные парковочные площадки для размещения передвижных флюорографов и маммографов. Медучреждения рассчитаны на прием 15 человек за смену.

Фельдшерско-акушерские пункты строятся и восстанавливаются на территории региона в рамках национального проекта «Здравоохранение».