 
Модернизация

"Россети Юг" подключили к сетям строящиеся ФАП в малых населенных пунктах Волгоградской области

Россети Юг подключили к сетям строящиеся ФАП в малых населенных пунктах Волгоградской области

27 апреля 2022, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
108

Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» подключили к сетям компании два строящихся фельдшерско-акушерских пункта (ФАП)  в хуторе Вербовском Калачевского района и селе Солодовка Ленинского района области. Мощность технологического присоединения составила 30 кВт.

Возможность получения квалифицированной медицинской помощи появится еще у 700 жителей малых населенных пунктов, расположенных в регионе.

Новые ФАП будут оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. В зданиях организуют фельдшерские кабинеты, зоны ожидания, смотровые, процедурные и аптечные пункты. Кроме того, на прилегающей территории планируют оборудовать дополнительные парковочные площадки для размещения передвижных флюорографов и маммографов. Медучреждения рассчитаны на прием 15 человек за смену.

Фельдшерско-акушерские пункты строятся и восстанавливаются на территории региона в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Юг

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
27.04.2022
"Россети Кубань" установила более тысячи "умных" счетчиков в тихорецком энергорайоне
Более 100 подмосковных СНТ и КП передали электросети на баланс 27.04.2022
Более 100 подмосковных СНТ и КП передали электросети на баланс "Россети Московский регион" в I кварт...
АО 27.04.2022
АО "РЭС" продолжает ремонт электросетей несмотря на внешние факторы
3,7 млрд рублей планируется направить на модернизацию электросетей Архангельской области 27.04.2022
3,7 млрд рублей планируется направить на модернизацию электросетей Архангельской области
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно