ВНИМАНИЕ, КРИМИНАЛ!
27 апреля 2022, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, КИТАЙ
Отрасль: Строительство Транспорт
Источник: minvr.gov.ru
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев принял участие в торжественной церемонии завершения строительства российской части железнодорожного моста через реку Амур Нижнеленинское – Тунцзян.
«Мы сегодня присутствуем на очень важном событии для Дальнего Востока, на сдаче мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян, его российской части. Наших китайских коллег мы уже уведомили о том, что российская часть моста завершена. Будем готовиться в ближайшее время к общей сдаче моста. С китайской стороны сейчас строится дезинфекционное сооружение, затем мы будем открывать мост целиком. Открытие мостового перехода – не единичное событие, это часть большой работы, которую проводит Правительство России по развитию транспортных коридоров в восточном направлении. Сегодня Россия разворачивается на Восток. Развитие экономических связей с Китаем и другими странами АТР позволяет нам создать основу для стабильности и мира в этом регионе, это очень важно сейчас», – отметил Юрий Трутнев.
Инфраструктурный проект международного значения реализован на территории Еврейской автономной области и провинции Хэйлунцзян в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР. Новый переход предназначен для экспортных грузов (угля, железной руды, леса, контейнеров и другой номенклатуры).
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обозначали проект как один из элементов новой системы партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.
Завершены работы по созданию конструкций моста, протяженность которого превышает 2,2 км, 309 из них – на российской стороне. Общая протяженность построенного объекта на российской стороне – 5272 метра, общая длина уложенных путей – 24145 метров. Завершено строительство железнодорожной инфраструктуры. В частности, реконструирована ст. Ленинск, построена станция Михайло-Семеновская (Ленинск-2). Открыт железнодорожный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска Нижнеленинское. В процессе строительства на объекте было задействовано более 850 человек и 215 единиц техники.
«Хочу поблагодарить строителей. Мост действительно строился в очень сложных условиях. А теперь мост построен. Ещё хочу сказать «спасибо» всем, кто внёс свой труд в строительство мостового перехода. Хочу сказать, что работы на Дальнем Востоке ещё очень много, поэтому надеюсь, что нам ещё многое придется сдавать в эксплуатацию: мостов, проектов, предприятий, работающих здесь», – заметил Юрий Трутнев.
Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского.
«Мост, связавший Россию и Китай, изменит экономику всего Дальнего Востока, даст новый, дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества. Трансграничный железнодорожный переход обеспечит быстрые и надежные экспортно-импортные поставки любых грузов, от потребительских до сырьевых - что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Сегодня это уже не просто коммерческий, а международный проект, усиливающий приоритетный восточный вектор в развитии российской экономики», – сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Пропускная способность железнодорожного перехода составит на первом этапе 5,2 млн т экспортных грузов в год с перспективой расширения до 20 млн т. «По Поручению Президента Российской Федерации ведется работа по расширению Восточного полигона железных дорог, что кратно увеличит пропускную способность БАМа и Транссиба, позволит провозить больше грузов в восточном направлении», – сказал вице-премьер.
Проект реализован Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании – 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Строительный подрядчик – группа компаний Бамтоннельстрой-Мост.
«Строительство российской части трансграничного мостового перехода в сложнейших природно-климатических условиях стало настоящим вызовом для группы компаний Бамтоннельстрой-Мост, с которым наши специалисты отлично справились благодаря своему профессионализму и применению нестандартных инженерных решений. В результате мы получили бесценный опыт строительства уникального инфраструктурного объекта, который послужит на благо народов России и Китая долгие годы», – подчеркнул генеральный директор АО «Бамтоннельстрой-Мост» Александр Попов.
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