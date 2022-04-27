Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев принял участие в торжественной церемонии завершения строительства российской части железнодорожного моста через реку Амур Нижнеленинское – Тунцзян.

«Мы сегодня присутствуем на очень важном событии для Дальнего Востока, на сдаче мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян, его российской части. Наших китайских коллег мы уже уведомили о том, что российская часть моста завершена. Будем готовиться в ближайшее время к общей сдаче моста. С китайской стороны сейчас строится дезинфекционное сооружение, затем мы будем открывать мост целиком. Открытие мостового перехода – не единичное событие, это часть большой работы, которую проводит Правительство России по развитию транспортных коридоров в восточном направлении. Сегодня Россия разворачивается на Восток. Развитие экономических связей с Китаем и другими странами АТР позволяет нам создать основу для стабильности и мира в этом регионе, это очень важно сейчас», – отметил Юрий Трутнев.

Инфраструктурный проект международного значения реализован на территории Еврейской автономной области и провинции Хэйлунцзян в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР. Новый переход предназначен для экспортных грузов (угля, железной руды, леса, контейнеров и другой номенклатуры).

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обозначали проект как один из элементов новой системы партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.

Завершены работы по созданию конструкций моста, протяженность которого превышает 2,2 км, 309 из них – на российской стороне. Общая протяженность построенного объекта на российской стороне – 5272 метра, общая длина уложенных путей – 24145 метров. Завершено строительство железнодорожной инфраструктуры. В частности, реконструирована ст. Ленинск, построена станция Михайло-Семеновская (Ленинск-2). Открыт железнодорожный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска Нижнеленинское. В процессе строительства на объекте было задействовано более 850 человек и 215 единиц техники.

«Хочу поблагодарить строителей. Мост действительно строился в очень сложных условиях. А теперь мост построен. Ещё хочу сказать «спасибо» всем, кто внёс свой труд в строительство мостового перехода. Хочу сказать, что работы на Дальнем Востоке ещё очень много, поэтому надеюсь, что нам ещё многое придется сдавать в эксплуатацию: мостов, проектов, предприятий, работающих здесь», – заметил Юрий Трутнев.

Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского.

«Мост, связавший Россию и Китай, изменит экономику всего Дальнего Востока, даст новый, дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества. Трансграничный железнодорожный переход обеспечит быстрые и надежные экспортно-импортные поставки любых грузов, от потребительских до сырьевых - что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Сегодня это уже не просто коммерческий, а международный проект, усиливающий приоритетный восточный вектор в развитии российской экономики», – сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Пропускная способность железнодорожного перехода составит на первом этапе 5,2 млн т экспортных грузов в год с перспективой расширения до 20 млн т. «По Поручению Президента Российской Федерации ведется работа по расширению Восточного полигона железных дорог, что кратно увеличит пропускную способность БАМа и Транссиба, позволит провозить больше грузов в восточном направлении», – сказал вице-премьер.

Проект реализован Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании – 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Строительный подрядчик – группа компаний Бамтоннельстрой-Мост.