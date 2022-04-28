На подъезде к Самаре пройдет капремонт

Главгосэкспертиза России выполнила проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка дороги М-5 «Урал» на территории Красноярского и Волжского районов Самарской области, а также в Красноглинском районе г.о. Самары. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» - одна из старейших в России: первый ее участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного движения в начале тридцатых годов XX века, в 1946-1947 годах трассу продлили до Куйбышева, а на всем протяжении движение открылось уже в 1965 году. Сегодня М-5 «Урал» входит в состав дороги E 30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6.



В рамках проекта, сметную документацию которого рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России, отремонтируют участок дороги км 0+000 - км 12+000 протяженностью 11,017 м на подъезде к Самаре. Предусмотрено уширение земляного полотна - участок автодороги будет расширен до шести полос движения, уширение и усиление дорожной одежды, укрепление кюветов, устройство остановок общественного транспорта. Также выполнят работы по защите линий связи, удлинят или заменят водопропускные трубы, установят на участке новые дорожные знаки, сигнальные столбики и другие средства организации движения.



Генпроектировщик - Проектно-конструкторское бюро «ПЕРСПЕКТИВА». Заказчик - Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства.



Фото: Росавтодор