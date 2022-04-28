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"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует крупнейшие энергоцентры Челябинской области

Россети ФСК ЕЭС модернизирует крупнейшие энергоцентры Челябинской области

28 апреля 2022, 09:48
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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На трех подстанциях 500 кВ Челябинской области «Козырево», «Приваловская» и «Смеловская» началась установка новых трансформаторов тока и напряжения 110 кВ и 220 кВ. Это повысит надежность электроснабжения потребителей Челябинской области, в том числе крупных промышленных предприятий. Кроме того, подстанция 500 кВ «Козырево» участвует в передаче мощности Тюменской энергосистемы на Урал и далее в Поволжье.

Работы выполняются в рамках модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Все оборудование произведено в России. Срок службы новых трансформаторов тока и напряжения составляет не менее 30 лет. Вновь устанавливаемое оборудование соответствует техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), имеет повышенный класс точности. Это позволит обеспечить учёт электроэнергии в данном узле с меньшей погрешностью, тем самым снизить её потери.

На подстанциях уже смонтированы 13 комплектов трансформаторов тока 110 кВ и 4 комплекта трансформатора напряжения 110 кВ, а также по 1 комплекту трансформатора тока и трансформатора напряжения 220 кВ. Работа продолжается в настоящее время. Общий объём запланированного к установке оборудования составляет 46 комплектов (9 трансформаторов напряжения и 37 трансформаторов тока).

Суммарная мощность подстанций составляет 3253 МВА, в числе их потребителей крупные промышленные предприятия Челябинской области – металлургические и электрометаллургический комбинаты, цинковый и электродный заводы, тяговые подстанции РЖД.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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