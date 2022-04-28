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В Правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам

В Правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам

28 апреля 2022, 16:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРАВИТЕЛЬСТВО
Отрасль: Транспорт 
Источник: government.ru

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Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл совещание по транспортно-логистическим коридорам. Принято решение о формировании соответствующего штаба в Правительстве для организации дальнейшей работы. 

«Доступные логистические коридоры – это не только транспорт. Мы должны это чётко понимать. Это и транспорт, и транспортно-логистические центры, и обустройство маршрутов с точки зрения цифровизации, обеспечение расчётов, а также обеспечение промышленных центров и зон там, где это будет необходимо. Вся совокупность факторов, которые определяют устойчивость функционирования российских компаний на интересующих нас направлениях и движение грузов», – отметил Андрей Белоусов.

Среди первых задач, которые будут решать в рамках штаба, – проведение инвентаризации транспортно-логистических коридоров для анализа возможных проблем и последующего формирования «дорожных карт» по направлениям. Кроме того, по каждому маршруту необходимо определить транспортный потенциал и перечень компаний, которые будут работать на этих направлениях. 

Ответственным ведомством назначено Министерство транспорта. Также в работе штаба примут участие помощник Президента России Игорь Левитин, Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук, глава Республики Бурятия и руководитель комиссии Госсовета по транспорту Алексей Цыденов, представители Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, МИДа, ФТС, Администрации Президента России и Аппарата Правительства России.

Работа будет вестись при участии представителей бизнеса.

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Источник: government.ru

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