В 1 квартале 2022 года филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» выполнил обязательства по 542 договорам технологического присоединения к электрическим сетям. Потребителям предоставлено свыше 12,5 тыс. кВт мощности.

За 3 месяца волжские энергетики подключили к электросетям учреждения здравоохранения и образования, сельскохозяйственные предприятия, объекты коммунальной, транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры.

Так, в поддержку реализации национального проекта «Здоровье» электроэнергией обеспечены фельдшерско-акушерские пункты, построенные в Воскресенском и Турковском районах. В с. Репное Балашовского района дополнительная мощность выдана новой пристройке к школе – корпус возведен в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Новые системы уличного освещения, запитанные от объектов инфраструктуры «Россети Волга», заработали в селах Самойловского и Балаковского районов. Энергетики также обеспечили электроснабжение работ по реконструкции моста через реку Малый Иргиз на автотрассе Балаково – Духовницкое.

Улучшилось качество сотовой связи и стабильность доступа в интернет в результате обеспечения электроснабжения новых базовых станций в Екатериновском районе.

По 500 кВт получили производственная база предприятия ООО «Автобан» в Советском районе и здание комплекса ООО «Проагротех» Аркадакского района Саратовской области.

Присоединение потребителей к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Волга». Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Необходимые консультации предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.