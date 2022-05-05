Премьера нового эпизода. По следам "Герды"
5 мая 2022, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
В 2021 году столичному заводу «Спецкабель» присвоен статус промышленного комплекса. Для обладателя подобного статуса действует специальный налоговый режим, а также работают иные меры поддержки.
В 2022 году Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что статусы промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка и т. д. продлеваются у столичных предприятий автоматически сроком на год. Организациям не нужно заново подтверждать соответствие установленным критериям, среди которых уровень средней заработной платы, объем выручки и инвестиций.
Национальная служба новостей рассказала о том, что лидеры московских предприятий отметили преимущества автоматического продления статуса промкомплекса. Комментарий по этому поводу дал в том числе и генеральный директор кабельного завода «Спецкабель» Андрей Васильевич Лобанов. Он подчеркнул, что предприятия с таким статусом находятся в числе первых, кто может выводить на российский рынок отечественную продукцию в сегодняшних реалиях.
– Никогда не выпуская из поля зрения тему импортозамещения, сегодня мы уделяем ей еще более пристальное внимание, в том числе благодаря льготам, которые дает статус промкомплекса, – сказал Андрей Васильевич.
Напомним, завод «Спецкабель» производит кабели для систем пожарной защиты, промышленной автоматизации, локальных компьютерных сетей и другую кабельно-проводниковую продукцию, подчас не имеющую аналогов не только в России, но и за рубежом.
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