В 2021 году столичному заводу «Спецкабель» присвоен статус промышленного комплекса . Для обладателя подобного статуса действует специальный налоговый режим, а также работают иные меры поддержки.

В 2022 году Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о том, что статусы промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка и т. д. продлеваются у столичных предприятий автоматически сроком на год. Организациям не нужно заново подтверждать соответствие установленным критериям, среди которых уровень средней заработной платы, объем выручки и инвестиций.

Национальная служба новостей рассказала о том, что лидеры московских предприятий отметили преимущества автоматического продления статуса промкомплекса . Комментарий по этому поводу дал в том числе и генеральный директор кабельного завода «Спецкабель» Андрей Васильевич Лобанов. Он подчеркнул, что предприятия с таким статусом находятся в числе первых, кто может выводить на российский рынок отечественную продукцию в сегодняшних реалиях.

– Никогда не выпуская из поля зрения тему импортозамещения, сегодня мы уделяем ей еще более пристальное внимание, в том числе благодаря льготам, которые дает статус промкомплекса, – сказал Андрей Васильевич.