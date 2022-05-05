"Сарансккабель-Оптика": итоги выставки "Связь 2022"

Выставка «Связь» – крупнейшая бизнес-площадка для делового общения между участниками в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Мероприятие проходило под эгидой «Российской недели высоких технологий». 4 продуктивных дня выставки. Более 160 экспонентов. Более 4 000 посетителей, среди которых представители различных сфер деятельности – организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию ВОЛС, проектные институты, системные интеграторы связи, технические специалисты, специалисты отделов закупок, продаж и маркетинга.

Задача выставки – объединить в одном месте лучшие передовые технологии, технологические решения и потенциального заказчика.

Для «Сарансккабель-Оптика» участие в выставке «Связь» является не только доброй традицией, но и возможностью продемонстрировать посетителям продукцию и новинки в области производства оптического кабеля, обсудить с коллегами и партнерами актуальные вопросы по текущей ситуации на рынке.

Наши сотрудники с удовольствием консультировали гостей стенда по всем интересующим их вопросам, каждый желающий мог ознакомиться и при необходимости «потрогать руками» всю линейку выпускаемой продукции. Наибольший интерес посетителей выставки был направлен на волоконно-оптический кабель и витую пару (Lan-кабель), касались вопросов импортозамещения, логистики и материалов.

В экспозиции «Сарансккабель-Оптика» представила широкую линейку Lan-кабелей, из последних новинок – кабель с общим экраном из фольги F/UTP Cat. 5е для внешней и внутренней прокладки.

В своем интервью для журнала «Первая миля» Заместитель генерального директора – директор по продажам Михаил Гудошников поделился перспективами и планами по выпуску медных симметричных кабелей парной скрутки (Lan-кабель). Он отметил, что на данный момент времени «Сарансккабель-Оптика» выпускает различные модификации Lan-кабеля категории 5е, но в связи со сложившейся ситуацией с импортом на кабельном рынке, в стране наблюдается нехватка симметричных кабелей парной скрутки 6-ой категории, поэтому технические специалисты «Сарансккабель-Оптика» наладили производство опытной партии этого высокотехнологичного продукта.

В рамках выставки нами проведено большое количество важных встреч и деловых переговоров, получены контакты потенциальных потребителей.