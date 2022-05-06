Датский производитель ветровых турбин компания Vestas расширила линейку ветровых турбин на платформе EnVentus новой модификацией − V172-7,2MW2 , которая обладает повышенной производительностью в условиях слабой и средней ветровой активности.

По данным Vestas, V172-7,2MW обеспечивает увеличение годовой выработки электроэнергии (Annual Energy Production, AEP) на 12% по сравнению с предыдущей модификацией V162-6,2MW в условиях слабого ветра. Кроме того, новая ветровая турбина имеет гибкую номинальную мощность − 7,2 МВт, 6,8 МВт и 6,5 МВт, а также может использоваться в более широком диапазоне климатических условий. Кроме того, V172-7.2MW основана на новой модульной архитектуре, в которой гондола турбины разделена на отсеки, размеры которых соответствуют общим промышленным стандартам для автомобильного, железнодорожного и морского транспорта.

По словам Андерса Нильсена – технического директора Vestas, V172-7,2MW демонстрирует как модульная архитектура может обеспечить настраиваемые решения, подходящие для любых условий.

Платформа EnVentus представляет собой следующее поколение технологий Vestas, основанное на технологиях платформ ветровых турбин мощностью 2 МВт, 4 МВт и 9 МВт, и теперь включает 4 различных модификации ветровых турбин.

Информационно-аналитический ресурс PEi