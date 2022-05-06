Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской областей» (Смоленское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу новой линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ Белобережская - Брянская.

Ввод в работу ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская завершает крупный инвестиционный проект ПАО «Россети» по строительству подстанции (ПС) 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская». Новая линия обеспечивает передачу мощности от шин ПС 500 кВ Белобережская в центральную часть энергосистемы Брянской области, повышает надежность электроснабжения потребителей областного центра – г. Брянск и прилегающих районов.

Новый питающий центр энергосистемы Брянской области – ПС 500 кВ Белобережская – построен и введен в работу в 2018 году.

В процессе проектирования и подготовки к вводу в работу ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская специалисты Смоленского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, а также в разработке программы опробования напряжением и ввода ЛЭП и оборудования в эксплуатацию. Специалистами Смоленского РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики. Скорректированы величины максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях, обеспечены режимные условия для вывода в ремонт прочих ЛЭП и электросетевого оборудования напряжением 110 кВ и выше, отключение которых требовалось по условию производства строительно-монтажных работ. Протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Смоленского РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты электроэнергетических режимов, учитывающие особенности реализации этапов строительства ПС 500 кВ Белобережская, позволили осуществить все работы без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.