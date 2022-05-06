Премьера нового эпизода. По следам "Герды"
6 мая 2022, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, МОРДОВИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
29 апреля в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Весны и Труда.
В рамках мероприятия была проведена церемония награждения победителей республиканского конкурса в области трудового соперничества коллективов предприятий, организаций и учреждений Республики Мордовия.
По итогам работы за 2021 год ООО «Сарансккабель-Оптика» удостоено следующих наград:
Коллектив ООО «Сарансккабель-Оптика» гордится полученными наградами в трудовом соперничестве. Предприятие нацелено не только на получение высоких экономических показателей, но и уделяет большое внимание социальной ответственности перед рабочим коллективом, создавая комфортные условия труда.
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