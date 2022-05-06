29 апреля в Государственном музыкальном театре им. И.М. Яушева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Весны и Труда.

В рамках мероприятия была проведена церемония награждения победителей республиканского конкурса в области трудового соперничества коллективов предприятий, организаций и учреждений Республики Мордовия.

По итогам работы за 2021 год ООО «Сарансккабель-Оптика» удостоено следующих наград:

Диплом победителя регионального этапа в 2021 году в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;

регионального этапа в 2021 году в номинации Диплом за II Место в республиканском конкурсе «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников».

Коллектив ООО «Сарансккабель-Оптика» гордится полученными наградами в трудовом соперничестве. Предприятие нацелено не только на получение высоких экономических показателей, но и уделяет большое внимание социальной ответственности перед рабочим коллективом, создавая комфортные условия труда.