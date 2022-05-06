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НИК B4 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в научно-практической конференции "Опыт и перспективы применения силовой электроники и передач электроэнергии постоянным током для повышения надежности электрических сетей и реализации проектов"

НИК B4 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в научно-практической конференции Опыт и перспективы применения силовой электроники и передач электроэнергии постоянным током для повышения надежности электрических сетей и реализации проектов

6 мая 2022, 15:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B4
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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АО «НИИПТ» (Санкт-Петербург), АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Москва), Российский Национальный исследовательский комитет В4 РНК СИГРЭ «Системы постоянного тока и силовая электроника» проводят научно-практическую конференцию «Опыт и перспективы применения силовой электроники и передач электроэнергии постоянным током для повышения надежности электрических сетей и реализации проектов» в рамках 10-ой ЮБИЛЕЙНОЙ Международной выставки оборудования и технологий по энергетике и электротехнике «KazInterPower-2022», которая состоится 24-26 мая в г. Павлодаре (Казахстан).

Цель мероприятия: продвижение технологий постоянного тока, силовой электроники, устройств FACTS с целью расширения их применения для решения актуальных задач развития экономики и энергетики.

Место проведения: теннисный центр «ЭНЕРГЕТИК», Казахстан, г. Павлодар, пл. Конституции, 1

Дата проведения: 25 мая 2022 года, 10.00-12.00

Технологии передачи электроэнергии постоянным током нашли широкое применение для присоединения разнородных источников электроэнергии к системам переменного тока, в электрических распределительных сетях, для энергоснабжения удаленных населенных пунктов и промышленных предприятий, для присоединения слабых энергосистем и автономных нагрузок, в том числе, расположенных на островных территориях. Такое применение постоянного тока может быть перспективным для стран СНГ, которые обладают протяжённой территорией, на которой имеется много удаленных потребителей, в том числе и расположенных на островных территориях. Также могут найти применение низковольтные сети и передачи постоянного тока, которые могут обеспечить объединение разнородных источников генерации, потребителей, накопителей электроэнергии, балансирование потребления и генерации на локальном уровне, уменьшение затрат для потребителей и оператора сети.

ОАО «НИИПТ» совместно с партнерами предлагают поделиться опытом разработки, эксплуатации и реконструкции систем постоянного тока для энергосистем различных классов напряжения, а также обсудить потенциал и возможности использования передач и сетей постоянного тока для решения региональных проблем энергоснабжения и реализации проектов.

Дополнительная информация и материалы научно-практической конференции размещаются для ознакомления на интернет-сайте РНК СИГРЭ и на интернет-сайте выставки «KazInterPower-2022». На выставку и на мероприятия деловой программы вход свободный.

По всем вопросам участия в научно-практической конференции обращаться:

  • Суслова Ольга, руководитель НИК РНК СИГРЭ В4 «Системы постоянного тока и силовая электроника», к.т.н., тел. +7(812)677-61-24, e-mail: suslova_ov@niipt.ru.
  • Наталья Антипова, руководитель проекта «KazInterPower», тел./факс: 8(727)313-76-29, 250-75-19, e-mail: kazexpo@kazexpo.kz.

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Источник: РНК СИГРЭ

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