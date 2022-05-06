 
Инвестиции (проекты)

Правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод в Сочи

Правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод в Сочи

6 мая 2022, 09:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, СКФО
Отрасль: Строительство 
Источник: Коммерсантъ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
88

5 мая правительство РФ утвердило стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года, одним из главных проектов которой является строительство трассы из Кавминвод в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Важным направлением развития округа станет создание транспортной инфраструктуры. Главный проект стратегии в этой сфере — строительство автодороги, соединяющей северокавказские курорты с черноморскими туристическими центрами»,— сообщается на сайте правительства.

Новая стратегия утверждена взамен аналогичного документа, действовавшего до 2025 года. В ней учитывается нынешняя экономическая ситуация.

Строительство прямой автодороги из Пятигорска или Кисловодска через Красную Поляну в Сочи обсуждается уже давно. Против нее выступают экологи. 15 июня 2021 года по итогам совещания с участием Михаила Мишустина было поручено проработать варианты возможных маршрутов дороги, которая соединит Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры. Предварительная стоимость строительства трассы оценивается в 91–97 млрд руб. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручал Минтрансу, Минприроды, Минфину и Минэкономразвития провести предварительный расчет стоимости строительства автомобильной дороги до 1 мая.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Коммерсантъ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Анапе планируют построить гостиницу на 800 мест 06.05.2022
В Анапе планируют построить гостиницу на 800 мест
В якутском Вилюйске 6 км трассы А-331 05.05.2022
В якутском Вилюйске 6 км трассы А-331 "Вилюй" приведут к нормативам
Резидент ОЭЗ 05.05.2022
Резидент ОЭЗ "Грозный" планирует запустить производство электродвигателей и выключателей
Власти Ленобласти зарезервировали земли для строительства станции метро 05.05.2022
Власти Ленобласти зарезервировали земли для строительства станции метро "Кудрово"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно