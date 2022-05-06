5 мая правительство РФ утвердило стратегию социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года, одним из главных проектов которой является строительство трассы из Кавминвод в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Важным направлением развития округа станет создание транспортной инфраструктуры. Главный проект стратегии в этой сфере — строительство автодороги, соединяющей северокавказские курорты с черноморскими туристическими центрами»,— сообщается на сайте правительства.

Новая стратегия утверждена взамен аналогичного документа, действовавшего до 2025 года. В ней учитывается нынешняя экономическая ситуация.

Строительство прямой автодороги из Пятигорска или Кисловодска через Красную Поляну в Сочи обсуждается уже давно. Против нее выступают экологи. 15 июня 2021 года по итогам совещания с участием Михаила Мишустина было поручено проработать варианты возможных маршрутов дороги, которая соединит Северо-Кавказский и Черноморский туристические кластеры. Предварительная стоимость строительства трассы оценивается в 91–97 млрд руб. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручал Минтрансу, Минприроды, Минфину и Минэкономразвития провести предварительный расчет стоимости строительства автомобильной дороги до 1 мая.