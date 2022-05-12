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В Москве появится новый технопарк площадью более 100 тыс. кв. м

В Москве появится новый технопарк площадью более 100 тыс. кв. м

12 мая 2022, 11:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЕХНОПАРК, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Технопарк с распределительным центром общей площадью более 100 тыс. кв. м появится на северо-востоке Москвы, также там возведут паркинг на 700 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Отмечается, что градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 6 мая 2022 года приняла решение о предоставлении инвестору земельного участка по адресу: 1-я Северная линия, вл. 1 (СВАО).

"Одобрено предоставление АО "Фармстандарт" земельного участка площадью 14,42 га. <…> Здесь инвестор сможет построить технопарк с распределительным центром суммарной поэтажной площадью 109 тыс. кв. м, включая непосредственно технопарк, заводоуправление и многоуровневый паркинг на 700 машино-мест", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В настоящее время участок свободен от объектов капитального строительства.

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Источник: ТАСС

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