Независимый производитель электроэнергии Broad Reach Power LLC из Хьюстона (штат Техас) сообщил о покупке аккумуляторных систем (battery energy storage systems, BESSs) совокупной энергоемкостью 900 МВт*ч в рамках реализации шести проектов строительства систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) в штате Техас. Поставщиком BESSs является компания China Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) − одна из крупнейших в мире компаний в области разработки и производства литий-ионных аккумуляторов. По информации Broad Reach Power, строительство СНЭЭ должно начаться летом 2022 г. и завершиться в 2023 г.

Компания Broad Reach Power была основана в 2019 г. и разработку первых 15 проектов строительства СНЭЭ в штате Техас запустила в 2020 г. К строительным работам по 6 проектам совокупной мощностью 10 МВт и энергоемкостью 10 МВт*ч компания приступила летом того же года. Спустя 2 месяца Broad Reach начала строительство двух более крупных СНЭЭ − Bat Cave и North Fork − мощностью 100 МВт и энергоемкостью 100 МВт*ч каждая в операционной зоне системного оператора штата Техас ERCOT. В ноябре 2021 г. обе СНЭЭ были введены в эксплуатацию. Поставщиком оборудования для СНЭЭ Bat Cave и СНЭЭ North Fork также стала компания CATL.

На сегодняшний день Broad Reach Power владеет портфелем энергоресурсов на базе возобновляемых источников энергии в составе ветровых и солнечных электростанций и СНЭЭ, расположенных в американских штатах Монтана, Калифорния, Вайоминг, Юта и Техас, совокупной мощностью 21 ГВт. По информации Broad Reach Power, в штате Техас компания управляет 17 СНЭЭ, активно разрабатывает и реализует проекты строительства еще 800 МВт мощности СНЭЭ, а проекты строительства крупных СНЭЭ совокупной мощностью 6 000 МВт находятся в очереди на подключение к энергосистеме в операционной зоне ERCOT. Инвестиционный потенциал этих проектов оценивается в $ 3 млрд, причем некоторые из СНЭЭ могут быть построены уже в 2022 г.

Информационный ресурс Renewables Now

Фото: Broad Reach Power.