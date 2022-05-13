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В Татарстане планируют вложить 2 млрд рублей в создание производства материнских плат

В Татарстане планируют вложить 2 млрд рублей в создание производства материнских плат

13 мая 2022, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИННОПОЛИС, ТАТАРСТАН
Отрасль: Электротехника 
Источник: ТАСС

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Завод по производству материнских плат может появиться на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" в Татарстане. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей, сообщил в пятницу глава Минцифры республики Айрат Хайруллин в прямом эфире, посвященном Году цифровизации в Татарстане.

"Буквально три недели назад с участием президента Татарстана [Рустама Минниханова] мы рассматривали проект строительства на территории особой экономической зоны в Лаишевском районе, совместный проект ОЭЗ "Иннополис" и корпорации ICL по строительству завода по производству материнских плат в объеме 300 тыс. изделий в год, с приростом до 1 млн изделий в год", - сказал Хайруллин.

Он отметил, что объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей. "Будет зарезервировано 200 тыс. кв. м под будущее производство", - добавил министр.

ICL входит в число крупнейших IТ-компаний России, предоставляет весь спектр IТ-услуг, проектов, решений и продуктов. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем и британской компанией International Computers Limited (ICL).

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Источник: ТАСС

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