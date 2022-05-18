АО «Транснефть-Верхняя Волга» открыло виртуальную экскурсию по своему корпоративному музею. Старт проекта приурочен к Международному дню музеев. Цель – популяризация деятельности нефтепроводной отрасли, а также мотивирование учащихся средних учебных заведений к получению профильного образования и выбору востребованных специальностей.

Виртуальная экскурсия позволит познакомится с историей развития нефтяного промысла в Центральной России, а также с деятельностью АО «Транснефть-Верхняя Волга» и организаций системы ПАО «Транснефть». Современные мультимедийные решения наглядно демонстрируют принципы работы линейной части магистральных трубопроводов, перекачивающих станций, резервуарных парков и других производственных объектов. Кроме того, в ходе виртуального тура можно узнать о магистральном транспорте нефти, ее пути от скважины до потребителя, образцах продукции, выпускаемых предприятием, а также о базовых принципах управления нефте- и нефтепродуктопроводами.

Работа над проектом велась с февраля текущего года. Было сделано более 1500 фотографий экспозиционного зала и самих макетов для создания сферической панорамы. Следующим этапом стало редактирование фотографий с помощью специальных программ, после чего изображения «сшивались» и выставлялись связующие точки.

В ходе экскурсии по виртуальному музею зрителю доступен обзор пространства на 360 градусов, а также возможность приближать и отдалять изображение, переходить от панорамы к панораме, от одного помещения к другому.

Экспозиционные залы музея открыты для виртуальных прогулок в двух форматах. Высококачественная фотопанорама с интерактивным вызовом экспонатов, снабженная видеороликами и текстовыми пояснениями к залам и экспонатам. 3D-версия прогулок для мобильного просмотра осуществляется с помощью очков VR (виртуальной реальности) с эффектом погружения и видеороликами.

Посетить музей виртуально можно по ссылке .

Корпоративный музей АО «Транснефть-Верхняя Волга» был открыт 3 ноября 2011 года. Экспозиция состоит из трех залов общей площадью 230 м2. Макеты и экспозиции постоянно актуализируются и принимают участие в Российских и международных музейных выставках.

Акционерное общество «Транснефть–Верхняя Волга» является дочерним предприятием ПАО «Транснефть» (до 30.06.2016 - Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»).

Основными задачами Общества являются прием и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок.

В состав АО «Транснефть–Верхняя Волга» входят: Горьковское, Рязанское, Марийское РНУ, Володарское РПУ, Великолукский завод «Транснефтемаш», Центр промышленной автоматизации, Кстовская база БПО и КО.

Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»