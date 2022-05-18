16 мая Правительство утвердило «дорожную карту» развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные». Документ подготовлен во исполнение Соглашения о намерениях, заключённого между Правительством Российской Федерации и госкорпорацией «Росатом» (далее – «дорожная карта»).

Мероприятия «дорожной карты» направлены на ускорение технологического развития и достижение Российской Федерацией лидирующих позиций в мире по данному направлению, а также содействие решению задач Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Основным принципом формирования и реализации «дорожной карты» является комплексный подход: создание сквозных цепочек от научно-исследовательских разработок до серийного производства за счёт объединения компетенций и ресурсов государственных компаний, частного бизнеса, научных и образовательных организаций.

«Дорожной картой» предусмотрено:

формирование базовых передовых технологий и разработка «задельных тематик» для будущего технологического лидерства на мировом рынке накопителей энергии и обеспечения потребностей внутреннего рынка;

достижение нового технологического уровня производственной базы и промышленности Российской Федерации в сфере систем накопления электроэнергии с обеспечением конкурентоспособности, импортонезависимости и устойчивости в долгосрочной перспективе. Одно из ключевых мероприятий – строительство госкорпорацией «Росатом» гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов;

создание дополнительных возможностей развития энергетики, промышленности и транспортного сектора с низким уровнем выбросов углекислого газа, в том числе за счёт эффективной интеграции возобновляемых источников энергии и роста производства электрических транспортных средств.

В условиях текущих санкционных ограничений «дорожная карта» сыграет важную роль в обеспечении импортозамещения и интересов национальной безопасности.