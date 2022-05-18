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Правительство утвердило "дорожную карту" развития высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии до 2030 года

16 мая Правительство утвердило «дорожную карту» развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные». Документ подготовлен во исполнение Соглашения о намерениях, заключённого между Правительством Российской Федерации и госкорпорацией «Росатом» (далее – «дорожная карта»).

Мероприятия «дорожной карты» направлены на ускорение технологического развития и достижение Российской Федерацией лидирующих позиций в мире по данному направлению, а также содействие решению задач Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Основным принципом формирования и реализации «дорожной карты» является комплексный подход: создание сквозных цепочек от научно-исследовательских разработок до серийного производства за счёт объединения компетенций и ресурсов государственных компаний, частного бизнеса, научных и образовательных организаций.

«Дорожной картой» предусмотрено:

  • формирование базовых передовых технологий и разработка «задельных тематик» для будущего технологического лидерства на мировом рынке накопителей энергии и обеспечения потребностей внутреннего рынка;
  • достижение нового технологического уровня производственной базы и промышленности Российской Федерации в сфере систем накопления электроэнергии с обеспечением конкурентоспособности, импортонезависимости и устойчивости в долгосрочной перспективе. Одно из ключевых мероприятий – строительство госкорпорацией «Росатом» гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов;
  • создание дополнительных возможностей развития энергетики, промышленности и транспортного сектора с низким уровнем выбросов углекислого газа, в том числе за счёт эффективной интеграции возобновляемых источников энергии и роста производства электрических транспортных средств.

В условиях текущих санкционных ограничений «дорожная карта» сыграет важную роль в обеспечении импортозамещения и интересов национальной безопасности.

«Благодаря складывающейся синергии промышленности, бизнеса и науки Россия достигнет нового уровня производственной базы в сфере систем накопления электроэнергии. Внедрение в энергосистему накопителей позволит эффективно использовать различные источники энергии, снизить воздействие транспорта на климат, при этом увеличит использование альтернативных источников энергии, особенно в автономных от единой энергосистемы районах», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

Источник: government.ru

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