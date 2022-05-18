Как делают кабель "судного дня" на заводе "Кирскабель"?
18 мая 2022, 09:36
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОРОЖНАЯ КАРТА, СНЭ, РОСАТОМ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Источник: government.ru
16 мая Правительство утвердило «дорожную карту» развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные». Документ подготовлен во исполнение Соглашения о намерениях, заключённого между Правительством Российской Федерации и госкорпорацией «Росатом» (далее – «дорожная карта»).
Мероприятия «дорожной карты» направлены на ускорение технологического развития и достижение Российской Федерацией лидирующих позиций в мире по данному направлению, а также содействие решению задач Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года.
Основным принципом формирования и реализации «дорожной карты» является комплексный подход: создание сквозных цепочек от научно-исследовательских разработок до серийного производства за счёт объединения компетенций и ресурсов государственных компаний, частного бизнеса, научных и образовательных организаций.
«Дорожной картой» предусмотрено:
В условиях текущих санкционных ограничений «дорожная карта» сыграет важную роль в обеспечении импортозамещения и интересов национальной безопасности.
«Благодаря складывающейся синергии промышленности, бизнеса и науки Россия достигнет нового уровня производственной базы в сфере систем накопления электроэнергии. Внедрение в энергосистему накопителей позволит эффективно использовать различные источники энергии, снизить воздействие транспорта на климат, при этом увеличит использование альтернативных источников энергии, особенно в автономных от единой энергосистемы районах», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.
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