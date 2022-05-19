17–18 мая делегация координационно-диспетчерского центра «Энергия» ОЭС Центральной Азии посетила с рабочим визитом Главный диспетчерский центр АО «СО ЕЭС».

В состав делегации вошли начальник диспетчерской службы Рустамжон Файзиев, начальник службы электрических режимов Бахтиёр Шамсиев, начальник службы релейной защиты и автоматики Константин Лупоносов, заместитель начальника службы автоматизированных систем диспетчерского управления Маргарита Мандалака.

В ходе визита члены делегации ознакомились с современными технологиями оперативно-диспетчерского управления и российскими ИТ-решениями, используемыми Системным оператором при планировании и управлении режимом Единой энергосистемы страны.

Специалисты Системного оператора рассказали гостям о новейших средствах обработки и визуализации информации, используемых программно-аппаратных комплексах, а также основных проектах, реализуемых компанией в сфере цифровизации.

Гости высоко оценили функциональные возможности оперативно-информационного комплекса (ОИК) нового поколения СК-11 – основного программного продукта диспетчерского персонала Системного оператора, при помощи которого осуществляется управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России, а также системы мониторинга запасов устойчивости – программно-технического комплекса, используемого для расчета максимально допустимых перетоков мощности (МДП) в режиме реального времени.

Также делегации был представлен введенный в эксплуатацию в 2020 году программно-вычислительный комплекс «АРУ РЗА», предназначенный для решения прикладных задач по расчету токов короткого замыкания и выбору параметров настройки (уставок) РЗА с учетом различных схемно-режимных ситуаций в энергосистеме, а также анализа действия устройств РЗА.

Особый интерес представителей КДЦ «Энергия» вызвало посещение Центра тренажерной подготовки персонала (ЦТПП) Системного оператора, где члены делегации ознакомились с действующей в компании комплексной системой подготовки и контроля знаний диспетчеров, порядком разработки программ противоаварийных тренировок для диспетчерского персонала. Руководители ЦТПП рассказали гостям об основных программно-аппаратных средствах для проведения противоаварийных тренировок, в том числе режимном тренажере «Филин», работающем на платформе СК-11 и позволяющем совершенствовать навыки по ликвидации аварий, а также тренажере переключений NOTS.

В завершение встречи специалисты КДЦ «Энергия» поблагодарили руководство Системного оператора за предоставленную возможность изучить особенности управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России, отметили высокий уровень технической оснащенности Главного диспетчерского центра. Они также выразили заинтересованность в продолжении обмена передовым опытом.

О КДЦ «Энергия»

Координационно-диспетчерский центр (КДЦ «Энергия») – международная негосударственная некоммерческая организация, осуществляющая координацию оперативно-технологической деятельности в энергосистемах и на энергообъектах, входящих в ОЭС Центральной Азии. Основными целями являются определение условий параллельной работы энергосистем Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и южных областей Казахстана, а также управление действиями оперативно-диспетчерского персонала этих энергосистем при ликвидации межсистемных аварий и нарушений режима. Учреждена 29 сентября 2006 года.