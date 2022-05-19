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19 мая 2022, 17:30
Рубрика: Встречи
Метки: ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТПРОЕКТ, ЭКОТЕХНОПАРК, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Строительство
Источник: government.ru
Фото: invest26.ru
Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко совершила рабочую поездку в Ставропольский край.
В ходе поездки вице-премьер Виктория Абрамченко посетила площадку в Невинномысске, где будет построен первый объект по переработке промышленных и бытовых отходов в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла». Проект направлен на вовлечение во вторичный оборот отходов промышленности, строительства, сельского хозяйства и бытовых отходов.
«Договорились с губернатором, что территория Ставропольского края будет пилотной площадкой по реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года “Экономика замкнутого цикла”. Именно здесь, в Ставропольском крае, стартует первый такой экотехнопарк из восьми, которые мы должны создать к 2030 году», – сообщила Виктория Абрамченко. Она отметила важность особой экономической зоны, бенефициарных режимов, которые позволят инвесторам получить дополнительные выгоды от этой площадки. «Также площадка очень удачно расположена с точки зрения логистических маршрутов для всего Северного Кавказа. Коллеги сегодня рассказали, какие есть планы по работе со вторичными материальными ресурсами. В первую очередь это стекло и полимеры. С этим они планируют работать на данной площадке», – сказала Виктория Абрамченко.
«На Ставрополье уже созданы современные полигоны, ликвидируются стихийные и закрытые свалки. Теперь в цивилизованном решении мусорного вопроса двигаемся дальше. Создаём условия для максимальной переработки отходов. Ещё недавно доля перерабатываемых ТКО в крае не превышала 1%. Сейчас она в 25 раз больше. В 2021 году на Ставрополье на вторсырьё переработано более 166 тыс. т отходов. И это не предел. Мусору в земле делать нечего. Экопромышленный парк, который мы хотим создать в Невинномысске вместе с “Российским экологическим оператором”, станет экономической зоной для предприятий, готовых работать в сфере утилизации отходов. Все необходимые инфраструктурные условия для них будут созданы», – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Кроме того, вице-премьер Виктория Абрамченко обсудила с Владимиром Владимировым запуск эксперимента на территории края по изучению источников водоснабжения.
«Федеральный проект, над которым работают наши коллеги из Роснедр и Росводресурсов, связан с созданием единого реестра источников питьевого водоснабжения. С моей точки зрения, было бы интересно в пилот по созданию единого реестра именно по источникам питьевого водоснабжения включить Ставропольский край. Губернатор согласился. Причём уже есть наработанная база региональная, соответствующая информационная система. Важно, что мы будем работать на исходных данных, которые в цифровой форме регион уже собрал. Для региона с таким курортным потенциалом, с таким заделом это будет очень важно – показать реальную картину, что происходит в этом блоке», – отметила Виктория Абрамченко.
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