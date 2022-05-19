Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко совершила рабочую поездку в Ставропольский край.

В ходе поездки вице-премьер Виктория Абрамченко посетила площадку в Невинномысске, где будет построен первый объект по переработке промышленных и бытовых отходов в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла». Проект направлен на вовлечение во вторичный оборот отходов промышленности, строительства, сельского хозяйства и бытовых отходов.

«Договорились с губернатором, что территория Ставропольского края будет пилотной площадкой по реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года “Экономика замкнутого цикла”. Именно здесь, в Ставропольском крае, стартует первый такой экотехнопарк из восьми, которые мы должны создать к 2030 году», – сообщила Виктория Абрамченко. Она отметила важность особой экономической зоны, бенефициарных режимов, которые позволят инвесторам получить дополнительные выгоды от этой площадки. «Также площадка очень удачно расположена с точки зрения логистических маршрутов для всего Северного Кавказа. Коллеги сегодня рассказали, какие есть планы по работе со вторичными материальными ресурсами. В первую очередь это стекло и полимеры. С этим они планируют работать на данной площадке», – сказала Виктория Абрамченко.

«На Ставрополье уже созданы современные полигоны, ликвидируются стихийные и закрытые свалки. Теперь в цивилизованном решении мусорного вопроса двигаемся дальше. Создаём условия для максимальной переработки отходов. Ещё недавно доля перерабатываемых ТКО в крае не превышала 1%. Сейчас она в 25 раз больше. В 2021 году на Ставрополье на вторсырьё переработано более 166 тыс. т отходов. И это не предел. Мусору в земле делать нечего. Экопромышленный парк, который мы хотим создать в Невинномысске вместе с “Российским экологическим оператором”, станет экономической зоной для предприятий, готовых работать в сфере утилизации отходов. Все необходимые инфраструктурные условия для них будут созданы», – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Кроме того, вице-премьер Виктория Абрамченко обсудила с Владимиром Владимировым запуск эксперимента на территории края по изучению источников водоснабжения.