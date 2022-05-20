Николай Шульгинов на заседании Правительства РФ доложил об итогах прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) и подготовке к следующему отопительному сезону.

Министр отметил, что осенне-зимний период проходил на фоне роста энергопотребления и нагрузок на сети и электростанции. При этом в российской энергосистеме был обеспечен достаточный резерв генерации и пропускной способности электросетевого комплекса.

«Стабильность работы тепловой генерации была обеспечена в том числе за счёт создания необходимых запасов топлива и проведения необходимого ремонта. На энергообъектах при вхождении в зиму было накоплено 13 млн тонн угля и 2,3 млн тонн мазута, заполнены подземные газовые хранилища», – сообщил он.

Кроме того, глава Минэнерго затронул тему поставок угля на электростанции.

«Для обеспечения ритмичности поставок и накопления топлива к следующему ОЗП с крупнейшими угольными компаниями найдено решение по сдерживанию цен на угольную продукцию, в том числе путём заключения долгосрочных контрактов непосредственно с производителями с использованием рекомендованных уровней цен, а также организации биржевых торгов. К июню такие торги будут организованы уже по двум маркам энергетических углей», – доложил он.

По словам Николая Шульгинова, на предстоящий отопительный сезон все генерирующие компании заключили договоры на поставку газа с ПАО «Газпром» и независимыми поставщиками, началась плановая закачка газа в подземные газовые хранилища.

Министр также упомянул о технологических нарушениях в российской энергосистеме.

«Аварийное отключение элементов энергосистемы, то есть объектов генерации, электрических систем высокого напряжения, снижается уже несколько лет подряд. В прошедшем осенне-зимнем периоде это снижение составило по объектам генерации 4%, по электрическим сетям – 8%», – сказал он.

Для подготовки к следующему отопительному сезону энергокомпании активно реализуют мероприятия по повышению надёжности энергоснабжения потребителей.

На отдельном контроле находится эксплуатация газовых турбин иностранного производства, по которым есть проблемы с сервисным обслуживанием. Также ведётся работа по импортозамещению газовых турбин большой мощности, отметил Николай Шульгинов.

«Для организации российской локализации производства запасных частей и сервисного обслуживания проработан вопрос экономии ресурса газовых турбин в зависимых от их наличия в районах. При этом предполагается использование механизма сокращения времени их работы в рамках диспетчерских и рыночных процедур. Данный механизм планируется ввести на срок до двух лет с возможным снижением для объектов генерации оплаты мощности до 10%», – добавил глава Минэнерго.

В отдельных регионах подготовка к следующему осенне-зимнему периоду осложняется пожарами, весенними наводнениями, подтоплениями объектов энергетики.