Российско-египетская делегация во главе с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и министром электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммедом Шакером посетила строительную площадку АЭС «Эль-Дабаа». В ходе визита глава Росатома и министр электричества и возобновляемой энергетики дали старт работам по заливке бетона в основание фундаментной плиты энергоблока № 1.

В состав делегации также вошли председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгед Эль-Вакиль, председатель Управления по ядерному и радиационному контролю Египта Сами Аталла, губернатор провинции Матрух Халед Шуайб, а также проектные команды Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» и NPPA.

Ранее, 29 июня, Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на сооружение первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», что позволило приступить к работам по заливке бетона.

Алексей Лихачев, подчеркивая значимость состоявшегося события, отметил:

«Начало строительства первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» означает вступление Египта в мировой атомный клуб. Росатом построит в Арабской Республике Египет самые современные энергоблоки по проекту ВВЭР-1200. У нас уже накоплен опыт сооружения и эксплуатации АЭС с такими реакторами как в России, так и за рубежом. Строительство атомной электростанции позволит Египту выйти на новый уровень развития технологий, промышленности и образования. Это будет самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины. Собственная атомная энергетика была более чем полувековой мечтой для египетского народа, и для Росатома большая честь воплотить эту мечту в жизнь».

Председатель NPPA Амгед Эль-Вакиль в своём приветствии участникам церемонии подчеркнул:

«Этот день не состоялся бы без решения президента Арабской Республики Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси запустить египетский ядерный проект. Все государственные органы не жалеют усилий для достижения этой общей цели и понимают, что египетская ядерная программа – часть стратегии по всеобъемлющему развитию республики».

Министр Мохаммед Шакер по итогам прошедшего мероприятия заявил:

«С большой радостью мы сегодня наблюдали начало заливки первого бетона АЭС «Эль-Дабаа», это событие знаменует запуск полномасштабного строительства первой в истории египетской атомной электростанции. Благодаря постоянной поддержке политического руководства Египта, даже в условиях пандемии египетско-российская команда продолжала реализацию этого амбициозного проекта».

АЭС «Эль-Дабаа» – первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из 4-х энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+. Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает. В России работает четыре блока с реакторами этого поколения: по два реактора – на площадке Нововоронежской и Ленинградской атомных электростанций. За пределами России в ноябре 2020 года к сети был подключен один энергоблок с реактором ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС.

Сооружение АЭС осуществляется в соответствии с пакетом контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. Согласно контрактным обязательствам, российская сторона не только построит станцию, но и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной электростанции, а также окажет египетским партнерам помощь в обучении персонала и поддержку в эксплуатации и сервисе станции на протяжении первых 10 лет ее работы. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.