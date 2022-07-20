Немецко-нидерландский системный оператор Tennet заявил о плане инвестировать в течение следующих 10 лет € 13 млрд в развитие высоковольтной сети Нидерландов в целях удвоения ее пропускной способности. По мнению Tennet это позволит последовательно наращивать долю ветровой и солнечной генерации, а также количество электромобилей и тепловых насосов. План Tennet, который предусматривает строительство 40 новых высоковольтных подстанций (ПС) во всех нидерландских провинциях, является частью общей схемы, включающей также инвестиции в размере € 9 млн на развитие шельфовой сетевой инфраструктуры для обеспечения возможности подключения к энергосистеме Нидерландов новых шельфовых ветровых электростанций, которые планируется построить в Северном море.

Tennet в настоящее время управляет высоковольтной сетью 380 кВ и 220 кВ на всей территории Нидерландов, а также трансграничными соединениями. Правительство Нидерландов, которое рассматривает возможность приватизации Tennet, убеждено, что системный оператор может стать движущей силой энергетического перехода в стране, поскольку растущая доля электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должна транспортироваться на бо́льшие расстояния.

В январе 2019 г. Tennet и энергокомания Enexis впервые предупредили о том, что в провинциях Гронинген (Groningen), Дренте (Drenthe) и Оверэйссел (Overijssel) очень ограничены возможности для развития солнечной генерации. Три месяца спустя компании заявили о планах в течение следующих нескольких лет увеличить пропускную способность электрических сетей для поставок электроэнергии, выработанной солнечной генерацией, особенно в малонаселенные районы на востоке страны.

Информационно-аналитический ресурс pv-magazine