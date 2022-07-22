АО «Мособлэнерго» с начала 2022 года ввело в эксплуатацию 2 новые трансформаторные подстанции в Лосино-Петровском и Монино. Объекты были построены в рамках инвестиционной программы, реализуемой ежегодно Щелковским филиалом компании.

Ввод новых энергообъектов осуществлен по заявкам на технологическое присоединение к сетям компании от потребителей, чьи жилые объекты возведены в Лосино-Петровском вблизи бывшей птицефабрики и в поселке Монино на улицах Озерная, Карьерная и Железнодорожном проезде.

В рамках инвестиционной программы в Монино в районе ул. Железнодорожной построена подстанция мощностью 160 кВА взамен менее мощной ТП. К новому объекту уже подключено порядка 45 участков.

В Лосино-Петровском на территории бывшей птицефабрики построена трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА. От объекта запитано 15 абонентов. Также в текущем году для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей в этом районе запланировано строительство воздушной линии электропередачи.

Подстанции построены с учетом присоединения к ним новых абонентов, которые планируют вести частную застройку в этих районах. В общей сложности 2 ТП смогут обеспечить электроснабжение более 250 домовладений.

Главная цель реализации инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» заключается в улучшении качества обслуживания потребителей – жителей Подмосковья. Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения. В 2022 году АО «Мособлэнерго» планирует ввести более 147 МВА трансформаторной мощности на территории Московской области.