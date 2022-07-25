АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) и представители компании An Xuan Energy JSC подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации проекта по строительству ветропарка.

Заключение соглашения направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарка мощностью 128 МВт во вьетнамской провинции Сон Ла, расположенной на северо-западе страны.



Документ был подписан генеральным директором компании An Xuan Energy Нгуен Куанг Люаном и генеральным директором АО «НоваВинд» Григорием Назаровым.

«Мы сформировали большой опыт в качестве девелопера ветроэнергетических проектов в России и готовы применять наши компетенции за рубежом. Росатом уже реализует ряд проектов во Вьетнаме в сфере энергетики и науки, и сейчас эти сферы сотрудничества расширяются. Развитие ветроэнергетики не только внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности и индустриализации региона, но и ускорит переход к энергетической модели, отвечающей целям устойчивого развития», - отметил Григорий Назаров.

«Мы очень рады подписать с компанией «НоваВинд», являющейся ветроэнергетическим дивизионом корпорации «Росатом», соглашение о сотрудничестве по строительству ветропарка в провинции Сон Ла. Этот проект принесет социально-экономическую пользу Вьетнаму, национальной энергосистеме и населению провинции. В сотрудничестве с «НоваВинд» мы намерены обеспечить коммерческую эксплуатацию объекта в запланированные сроки», – заявил Нгуен Куанг Люан.

Фото: novawind.ru