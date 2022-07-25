Тотальный контроль: новая разработка от "Москабельмет"

Разработчики компании «МосИТЛаб», входящей в группу «Москабельмет», создали систему, которая позволяет отслеживать движение готовой продукции по территории любого предприятия.

Это программно-аппаратный комплекс «Система Периметр», осуществляющий контроль движения продукции с помощью RFID-меток, которые считывают радиочастотные антенны.

Он способен обеспечивать автоматический контроль перемещения:

товаров из производственного цеха на склад и обратно, а также между складами;

полуфабрикатов между цехами;

товаров и материальных ценностей за пределы территории;

иных объектов между произвольными контролируемыми зонами.

Процесс контроля осуществляется следующим образом. На RFID-принтерах печатаются этикетки, бирки, паспорта или иные идентифицирующие документы, которые закрепляют на готовой продукции. Радиочастотные антенны и терминалы на территории предприятия фиксируют пересечение объектов границ контролируемых зон. Программное обеспечение формирует потоки событий считывания идентификаторов RFID-меток, фильтрует и упорядочивает данные в соответствии с плановой логикой движения контролируемых объектов. Блок расширения 1С, который инсталлируется на любую действующую в организации конфигурацию 1С в автоматическом режиме формирует отчеты о движении объектов через границы контролируемых зон, с точностью до секунды. При этом количество контролируемых зон и точек контроля, а также RFID--принтеров не ограничено.

При использовании ПАК «Система Периметр» возможна графическая интерпретация информации в отчете с помощью BI-инструментов с обновлением в режиме реального времени, а также интеграция с системой контроля и управления доступом на территорию или системой СКАДА. Развертывание информационной составляющей системы осуществляется как на вычислительных мощностях заказчика, так и в облаке. Отправка уведомлений и тревожных сообщений происходит в соответствии с политикой безопасности заказчика.

Система вариативна и может эффективно применяться практически везде, где нужен онлайн-контроль перемещения объектов. «МосИТЛаб» осуществляет внедрение системы на объектах заказчика с последующей бесплатной поддержкой в течение года и годовой гарантией на ПАК «Система периметр».

Смотрите видеосюжет о работе системы в официальном Telegram -канале «Москабельмет».

По всем последующим вопросам о работе системы и ее внедрении обращайтесь по e-mail: info@mositlab.ru