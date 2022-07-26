В новом выпуске Insider Digest поздравляем с юбилеем Громова Николая Ивановича, председателя совета директоров НП "Подольсккабель"!

Побывать в музее Подольсккабеля теперь можно благодаря нашей виртуальной экскурсии. Подробности внутри выпуска.

На Людиновокабель новый генеральный директор, им назначен Чайко Вадим Юрьевич. Читайте на 7 странице Insider.

Спецкабель отпраздновал свой 25-й день рождения. Поздравляем коллектив завода – более 450 профессионалов в различных областях: работников цехов, разработчиков и инженеров, технологов, испытателей, юристов, экономистов и кадровиков, менеджеров, пиарщиков, специалистов по защите авторских прав, технический персонал, сотрудников АХО!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №276 от 25 июля 2022 года

Смена поколений LAPP. Маттиас Лапп готовится стать генеральным директором холдинга. Подробнее об управленческой династии громадной компании читайте в специальном материале выпуска.

Медь упала на 30%. Анна Заславская, руководитель отдела маркетинга ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, подготовила новую аналитическую записку, посвященную теме влияния энергетического кризиса на стоимость меди на рынке.

В Санкт-Петербурге 13-14 сентября 2022 года пройдет информационно-консультативный семинар "Кабельная промышленность в новой реальности". Мероприятие состоится в рамках 80-го Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Ассоциация "Электрокабель". Подробнее о мероприятии читайте в новостях АЭК.

Подключено к реальной жизни. Elektroportal рассказывает про новую линейку Legrand электроустановочных изделий VALENA.

А также, "отвалите от тракториста", русское движение, цветные порошки, вода из воздуха и все самые интересные события из мира электротехники и кабельного бизнеса.

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