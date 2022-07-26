RusCable Insider #275 - Кабель судного дня
Поездка на Кирскабель. 90 лет алюминиевой отрасли и подземная сеть грузоперевозок
26 июля 2022, 17:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ФИНЛЯНДИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Финляндия одобрила аренду двух государственных акваторий в Балтийском море под строительство комплексов шельфовой ветровой генерации совокупной мощностью до 1,8 ГВт – у западного побережья страны, возле городов Корсняс и Пори.
Комплекс 1,3 ГВт, включающий от 70 до 100 турбин мощностью от 12 до 20 МВт, планируется разместить в ≈15 км от побережья возле Корсняса. Проект строительства разработан Главным лесным управлением Финляндии (Metsähallitus)*. Объем необходимых инвестиций составит от € 1,5 до 2,5 млрд. Ввод в эксплуатацию намечен к 2028 г.
В ≈30 км от побережья возле Пори уже работает ВЭС Tahkoluoto 42 МВт − первая в Финляндии шельфовая ВЭС, действующая с 2017 г., которую планируется расширить. В итоге мощность реконструированной ВЭС, включающей 43 турбины мощностью от 11 до 20 МВт, составит 500 МВт, годовая выработка − от 1 до 2 ТВт*ч.
Информационно-аналитический ресурс Enerdata
* Государственное ведомство, управляющее 12 млн гектаров государственных лесных и водных угодий, что составляет примерно треть всей территории страны.
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