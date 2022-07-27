Университет ИТМО Петербурга получил разрешение на строительство первых объектов Хайпарка в городе-спутнике Южный, сообщает пресс-служба вуза в среду.

Разрешение получено для учебного (главного) корпуса и первого корпуса общежития. Эти здания вместе со вторым корпусом общежития входят в первый этап строительства ИТМО Хайпарка на территории города-спутника Южный.

"Получение этого документа означает начало нового этапа - подготовки к объявлению конкурса на строительство объектов. До конца года мы планируем закончить инженерную подготовку территории и начать строительство главного корпуса", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "ИТМО Хайпарк" Андрея Назарова.

Главный учебный корпус общей площадью 32,7 тыс. кв. м будет создан в виде единого ансамбля из девяти зданий. Он объединен общей крышей в форме гигантского диска с беговой дорожкой по её контуру, на котором разместят спортивные зоны.

Кроме преподавательских и учебных аудиторий, в главном корпусе предусмотрены коворкинги, фабрика-лаборатория для экспресс-прототипирования научных разработок, цифровая библиотека, фудкорт, книжные и сувенирные магазины, а также парковки для каршеринга и кикшеринга. Главной особенностью здания станет атриум-трансформер, который легко превращается в конгресс-зал на 2000 человек.

Площадь первого корпуса общежития - 18,8 тыс. кв м. Студенческие апартаменты общежитий будут состоять из преимущественно 1- или 2-комнатных квартир. В каждой квартире будет своя кухня и раздельный санузел. Предусмотрены и апартаменты для маломобильных групп населения.

В рамках проекта города-спутника Южный рядом в шаговой доступности будет возведен жилой квартал с социальной инфраструктурой. Его строительство планируют синхронизировать с объектами Хайпарка. Часть квартир смогут занять резиденты комплексного научно-образовательного и инновационного центра.

ИТМО Хайпарк - научно-образовательный инновационный центр на базе Университета ИТМО, строящийся на юге Санкт-Петербурга. Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов, Технологической долины и бизнес-парка для технологических компаний.

Общая площадь территории - порядка 100 гектаров, из которых 140 тысяч кв. метров займут объекты научной и инновационной инфраструктуры, еще 100 тысяч - общежития, учебный корпус, инфраструктура для студентов, а также научные центры.

В состав нового кампуса войдут три научных центра. На их базе будут работать порядка 50 научных лабораторий и пять инновационных производств. Сдача первой очереди, куда войдут главный учебный корпус, студенческий клуб, два корпуса общежитий, запланирована на конец 2024 года.

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