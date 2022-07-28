Сила знаний. Истории из жизни и образование в энергетике
Видеомемуары Эдуарда Николаевича Зуева, профессора МЭИ, к.т.н.
28 июля 2022, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: АО "Транснефть-Верхняя Волга"
АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило техническое перевооружение линейной телемеханики участков магистрального нефтепровода (МН) Второво - Ярославль на территориях Владимирской и Ивановской областей.
Мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель – обеспечение централизованного контроля за состоянием оборудования линейной части магистрального нефтепровода и его управления.
В ходе реализации комплекса технических мероприятий выполнен монтаж и наладка 9 шкафов линейной телемеханики. Новое высококачественное оборудование производства Центра промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» имеет улучшенные ресурсные и эксплуатационные характеристики, позволяющие обеспечить дополнительный контроль и управление транспортировкой нефти по МН Второво - Ярославль.
После завершения пусконаладочных работ, проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования.
Техническое перевооружение линейной телемеханики участков МН Второво - Ярославль является частью мероприятий ПАО «Транснефть» по повышению надёжности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов.
Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter