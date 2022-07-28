На газовом месторождении в ЯНАО установят новое оборудование

На Губинском месторождении в Пуровском районе выполнят реконструкцию и перевооружение объектов добычи газа с целью поддержания необходимых технологических показателей. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ.



Реконструкция действующего технологического комплекса в составе площадок установки комплексной подготовки газа (УКПГ), дожимной компрессорной станции (ДКС) и установки предварительной подготовки газа (УППГ) месторождения обусловлена динамикой падения пластового давления действующего фонда эксплуатационных скважин, а также поступлением дополнительных объемов от смежных, вновь обустраиваемых объектов добычи.

«В целях обеспечения программы по подготовке углеводородного сырья на Губинском месторождении проектными решениями предусмотрен монтаж вновь запроектированного технологического, компрессорного оборудования, строительство участков трубопроводных, общеинженерных систем внутриплощадочных коммуникаций. Обсуждение выявленных замечаний по рассматриваемым тематикам велось в тесном профессиональном контакте с техническими кураторами со стороны застройщика, что в итоге позволило сократить сроки проведения государственной экспертизы», - рассказал Дмитрий Блок, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Сибирского филиала Главгосэкспертизы России.

В том числе планируется заменить компрессоры на первой ступени сжатия и запорно-регулирующую арматуру упомянутых ДКС и УКПГ. На площадке установки комплексной подготовки реконструируют цех входа и сепарации газа, разместят установку очистки. На площадке дожимной компрессорной станции реконструируют газоперекачивающий агрегат, разместят установку теплообменников газа и прожекторную мачту с молниеотводом.



Отдельный объем работ предусмотрен в части установки предварительной подготовки газа. Здесь поменяют арматурные блоки сброса жидкости от аппаратов цеха сепарации и оборудование блока редуцирования газа собственных нужд без изменения принципиальных решений. Из новых объектов на площадке УППГ планируется размещение технологического корпуса и блока переключений.



В результате реконструкции производительность и мощность указанных объектов не изменится.



Застройщик - ЗАО «Пургаз», занимающееся разработкой месторождения. Генпроектировщик - ООО «Газпром проектирование».



Фото: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»