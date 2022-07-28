Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, один из крупнейших поставщиков промышленных ускорителей электронов в мире, изготовил два ускорителя серии ЭЛВ-8 для поставки в Индию. Их отправят заказчику в августе, сообщили в пресс-службе института в среду.

"Специалисты ИЯФ СО РАН изготовили два промышленных ускорителя серии ЭЛВ-8 для индийской компании Siechem, которая специализируется на производстве кабелей и проводов. Облучение полимерной изоляции ускоренными электронами улучшают ее свойства - прочность и термостойкость. По облученному кабелю можно пропускать значительно больший ток, <...> для того же тока можно использовать меньшее сечение проводника. Это позволяет экономить сырье, из которого изготавливаются провода и кабели, а также производить продукцию с лучшими потребительскими свойствами", - говорится в сообщении.

Планируется, что устройства отправят в Индию в августе 2022 года, еще два ускорителя институт планирует изготовить летом 2023.

"Кроме того, компания планирует в 2022 году заключить контракт на поставку еще двух ускорителей ЭЛВ в начале 2024 года", - отметили в пресс-службе.

По словам заведующего лабораторией ИЯФ СО РАН Сергея Фадеева, для повышения качества ускорителей была улучшена элементная база, также установки ЭЛВ-8 будут снабжены системой кругового облучения.

"Это система, при которой кабель обрабатывается равномерно со всех сторон благодаря повороту электронов в магнитном поле под выпускным устройством. При этом электроны проникают в кабель перпендикулярно к его поверхности. Это позволит облучать кабели большего диаметра, до 60 мм", - пояснил Фадеев.

ИЯФ СО РАН - один из самых крупных поставщиков промышленных ускорителей электронов в мире. При этом установки разработки и производства ИЯФ СО РАН часто компактнее (высота - 3,5 м, диаметр -1,7 м) и надежнее зарубежных аналогов.

Siechem производит специализированные кабели и провода для авиации, флота, атомных электростанций, нефтяного оборудования, бытовой техники. Компания экспортирует продукцию в Европу, Австралию, Азию, Африку, Южную и Северную Америку. Среди ее клиентов - корпорации Ford, Hyundai Motor, Panasonic, Acer и Lenovo.

Фото: sbras.ru