В Пензенской области расширят 10 км федеральной дороги Р-208

Путь на иностранные рынки безнадежно закрыт?
28 июля 2022, 15:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Росавтодор
Фото: Росавтодор
Капитальный ремонт трассы Р-208 Тамбов – Пенза запланирован в Белинском районе. Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние 10 километров данной автомобильной дороги – с 147-го по 157-й километр.
Подготовительные работы начнутся на объекте в этом году, основной объем капремонта придется на 2023-2024 годы. За это время на участке выполнят усиление дорожного основания, устройство новой дорожной одежды с использованием устойчивого к нагрузкам щебеночно-мастичного асфальтобетона. Проезжую часть расширят до 4-х полос. Проектом также предусмотрены работы по обеспечению отвода ливневых вод с проезжей части. Для этого дорожники построят водопропускные трубы, дождеприемные колодцы, водоотводные лотки и кюветы.
Для жителей близлежащих населенных пунктов благоустроят 6 остановочных комплексов: оборудуют их искусственным освещением, установят новые автопавильоны, обустроят посадочные площадки и туалеты.
На отремонтированном участке установят барьерное ограждение протяженностью 14 тысяч погонных метров и установят новые дорожные знаки. Для безопасности пешеходов вдоль трассы в районе остановок построят тротуары с асфальтобетонным покрытием, тактильной плиткой и пешеходным ограждением. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастят мигающими светофорами Т-7.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter