В Пензенской области расширят 10 км федеральной дороги Р-208

Капитальный ремонт трассы Р-208 Тамбов – Пенза запланирован в Белинском районе. Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние 10 километров данной автомобильной дороги – с 147-го по 157-й километр.

Подготовительные работы начнутся на объекте в этом году, основной объем капремонта придется на 2023-2024 годы. За это время на участке выполнят усиление дорожного основания, устройство новой дорожной одежды с использованием устойчивого к нагрузкам щебеночно-мастичного асфальтобетона. Проезжую часть расширят до 4-х полос. Проектом также предусмотрены работы по обеспечению отвода ливневых вод с проезжей части. Для этого дорожники построят водопропускные трубы, дождеприемные колодцы, водоотводные лотки и кюветы.

Для жителей близлежащих населенных пунктов благоустроят 6 остановочных комплексов: оборудуют их искусственным освещением, установят новые автопавильоны, обустроят посадочные площадки и туалеты.

На отремонтированном участке установят барьерное ограждение протяженностью 14 тысяч погонных метров и установят новые дорожные знаки. Для безопасности пешеходов вдоль трассы в районе остановок построят тротуары с асфальтобетонным покрытием, тактильной плиткой и пешеходным ограждением. Нерегулируемые пешеходные переходы оснастят мигающими светофорами Т-7.