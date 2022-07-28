С начала года к электрическим сетям Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» подключено 577 новых абонентов суммарной мощностью более 8,5 МВт. В числе новых потребителей энергокомпании – объекты индивидуального жилого строительства, предприятия сельскохозяйственной сферы и торговли.

Так, с начала года электроэнергией обеспечено 447 частных жилых домов суммарной мощностью более 5,3 МВт. Наиболее активно техприсоединение потребителей льготной категории велось в станицах Воронежская, Ладожская, Сергиевская, Тбилисская, Платнировская и Выселки.

В числе сельскохозяйственных потребителей – строения крестьянско-фермерских хозяйств, насосные станции для сельскохозяйственных нужд и другие объекты суммарной мощностью 1,6 МВт.

Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией – это вклад в экономическое развитие региона: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения, водоснабжения и многое другое.

Информация о процедуре технологического присоединения и форма заявки на подключение к электросетям доступны на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на подключение к сетевой инфраструктуре можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф. Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.