Развитию систем стандартизации и метрологии была посвящена встреча премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым.

«Система стандартизации в текущих условиях приобретает все большую актуальность. Мы активно развиваем собственное производство. Разумеется, при этом нельзя допустить потери качества для конечного потребителя. А наиболее важным инструментом для этого как раз и являются стандарты», – отметил глава Правительства.

В ходе встречи Антон Шалаев рассказал о результатах деятельности Росстандарта. Так, руководитель ведомства подчеркнул, что в течение 2021 года было принято более 1600 новых стандартов, половина из которых разработаны по инициативе бизнеса.

«Впервые почти половина стандартов – это стандарты, разработанные по инициативе бизнеса. А это говорит о том, что они становятся не только требованием безопасности, но также качества и конкурентоспособности», – подчеркнул Антон Шалаев.

В качестве примера глава Росстандарта привел стандарты в области подводной нефтегазодобычи. По его словам, в 2016 году в России не было ни одного ГОСТа в данной сфере, использовались зарубежные стандарты:

«С 2017 года началась активно эта работа, и сейчас у нас уже более 100 стандартов в этой сфере, разработанных с участием производителей оборудования, нефтегазовых предприятий. И таким образом полностью обеспечен суверенитет в этой области».

В ходе встречи состоялось обсуждение проверок объектов нефтепродуктообеспечения. Объем контрафактного и фальсифицированного бензина в стране сократился более чем в четыре раза: «По итогам 2015 года у более 20% всех проверенных объектов имелись нарушение. По итогам 2021 года мы вышли на цифру 4,9%», – отметил руководитель Росстандарта. В условиях моратория на контрольно-надзорные мероприятия, введенного в 2022 году, ведомство сконцентрировано на проведении профилактических мероприятий и предупреждения правонарушений.

Также глава Росстандарта рассказал, что в 2021 году впервые за долгий период российская система обеспечения единства измерений заняла первое место в Международном бюро мер и весов по измерительным возможностям. На данный момент в стране используется 160 государственных первичных эталонов – все российского производства.

Цифровая повестка за последние пару лет стала ключевой для деятельности Росстандарта, и целый ряд услуг, которые оказывает ведомство, уже переведены в цифровой формат: согласование отзывных программ в области автомобильных колесных транспортных средств, утверждение типа средств измерений или типа стандартных образцов и свидетельство о соответствии средств измерений метрологическим характеристикам. Разрабатываются стандарты для реализации новых технологий – более 30 стандартов в области технологий искусственного интеллекта в различных областях: в клинической медицине, в транспортной области, робототехники, биометрии и биомониторинга.

Михаил Мишустин подчеркнул важность государственных стандартов для реализации промышленной политики. В условиях активного развития производств они позволяют избежать потери качества продукции.