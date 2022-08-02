«Россети Тюмень» завершили плановые работы на высоковольтной подстанции «Индустриальная» в ХМАО-Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией одно из крупнейших хлебобулочных предприятий региона «Самотлор-Хлеб» и более 36 тысяч жителей города Нижневартовск. На повышение надежности энергоснабжения потребителей системообразующая компания направила более 5 млн рублей.

Хлебозавод ежедневно выпускает около 14-15 тонн продукции, которую реализует в 400 торговых точках Югры, Томской области и Тюмени. Энергетики выполнили капитальный ремонт ключевого элемента центра питания предприятия – одного из двух силовых трансформаторов. К мероприятиям привлекались 15 работников компании и четыре единицы спецтехники. При помощи автокрана специалисты подняли съемный «колокол» и провели ревизию активной части энергооборудования. Кроме того, заменены все резиновые уплотнители и изношенные комплектующие, а также проведена очистка трансформаторного масла от влаги, воздуха и механических примесей. Отметим, что все использованные энергетиками запчасти произведены на территории РФ.

Всего в 2022 году «Россети Тюмень» проведут капитальный ремонт 78 силовых трансформаторов в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Работы проходят в рамках программы технического обслуживания и ремонта для подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/2023.