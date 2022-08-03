Почти 3 млн кв. м недвижимости появится на территории бывших заводов "МиГ" и "Сухой" в Москве, пишет газета "Ведомости" во вторник.

"Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила подготовку проекта планировки территории общей площадью 82,3 га в районе Ленинградского проспекта. Там сказано, что на этой площадке можно будет построить в общей сложности 2,7 млн кв. м недвижимости", — говорится в материале издания.

Уточняется, что 1,8 млн кв. м займут коммерческие объекты и 900 тыс. кв. м – жилье. Самый крупный проект на площади 2,1 млн кв. м, из которых 770 тыс. кв. м – жилье, появится на бывшей территории самолетостроительного завода "МиГ". По неофициальным источникам, территорию в более чем 57 га могут вовлечь в реновацию, но столичные власти пока никак это не комментировали.

Еще один крупный проект появится на бывшей территории конструкторского бюро "Сухого". Там планируется возвести 205,6 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Издание полагает, что, скорее всего, речь идет о новом офисе предприятия. Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорацию Юрий Слюсарь, к которым присоединились компании, рассказывал газете, что компания хочет построить на территории "Сухого" Единый конструкторский центр самолетостроения корпорации общей площадью около 200 тыс кв. м.

Напомним, всего на продажу в прошлом году выставили три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости рядом с Ленинградским проспектом в районе станции метро "Динамо". "МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны РФ. В производственный кластер компании, согласно данным ее сайта, входят "Луховицкий авиационный завод", нижегородский авиазавод "Сокол", "Калязинский машиностроительный завод".

Фото: "Интерфакс"