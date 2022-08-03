В подземном переходе ко второму вестибюлю перспективной станции «Суворовская» на Кольцевой линии метро впервые в ходе реализации программы развития столичного метрополитена планируется установить траволаторы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова рассматривается возможность возведения второго вестибюля «Суворовской», который будет соединен со станцией 350-метровым подземным переходом. В нем установят траволаторы для пассажиров», – сказал Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, в проекте подземного перехода предусмотрена установка горизонтальных траволаторов, которые существенно сократят для пассажиров время передвижения и выхода в город, а также позволят им, при необходимости, с легкостью перевозить тяжелый багаж.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (оператор программы развития столичного метро) уточнил, что всего проектом планируется к установке три блока по четыре траволатора. Благодаря их использованию пассажиры смогут максимально комфортно преодолеть весь переход всего за шесть минут.

«Для ускорения работ по строительству подобных протяженных подземных переходов рассматривается возможность применения специальных тоннелепроходческих комплексов прямоугольной формы, изготовление которых могут осуществить российские производители», – отметил Кравцов.

Глава инжинирингового холдинга добавил, что строительство подземных пешеходных переходов с помощью прямоугольного щита – будет уникальным решением для столичного метростроения.

«Мосинжпроект» как ведущий российский инжиниринговый холдинг готов внедрять инновационные технологии и оборудование при реализации инфраструктурных проектов.

По словам исполняющего обязанности заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект» по инжинирингу Михаила Надота, при проектировании станционного комплекса «Суворовская», будут применены технологии информационного моделирования (ТИМ).

«Работа проектировщиков осложняется плотной городской застройкой, насыщенностью подземного пространства большим количеством инженерных коммуникаций, необходимостью интеграции систем новой станции в действующий участок Кольцевой линии – эти задачи будут успешно решены с использованием ТИМ», – уточнил Надот.

Он также сообщил, что сейчас продолжается разработка проекта планировки территории с учетом технических решений, предложенных специалистами Института «Мосинжпроект» – головной проектной организации инжинирингового холдинга.

«Одновременно, в связи с изменением проекта, предполагается доработка ранее выполненного предварительного архитектурного решения станционного комплекса», – добавил Михаил Надот.

Напомним, в феврале 2022 года было принято решение возобновить законсервированное несколько лет назад строительство станции «Суворовская» столичной подземки, она расположится между существующими «Новослободской» и «Проспектом Мира» Кольцевой линии и станет пересадочной на станцию «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Фото: stroi.mos.ru