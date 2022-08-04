ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») приступило к строительству подстанции 110 кВ «Инорс» и питающей ее кабельной линии электропередачи 110 кВ в одноименном микрорайоне г. Уфы. В торжественной церемонии начала строительства приняли участие старший управляющий партнер АФК «Система» Феликс Евтушенков, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, председатель Совета директоров АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Сергей Гурин и другие официальные лица.

Комментируя событие, Сергей Гурин отметил:

- В прошлом году мы отпраздновали 90-летие башкирской энергосистемы и ввели в эксплуатацию подстанцию «Романовка» в Забелье. В этом году еще одна круглая дата – 10 лет со дня образования АО «БЭСК», и мы приступаем к строительству подстанции «Инорс». Это уже двенадцатая по счету подстанция 35-110 кВ в республике за 10 лет с момента создания Башкирской электросетевой компании, работники которой создают комфортные условия для развития региона.

Генподрядчиком строительства выступает ООО «БЭСК Инжиниринг». ПС 110 кВ «Инорс» обеспечит развитие уфимского микрорайона, в котором проживает около 75 тысяч человек. Новый энергообъект повысит надежность электроснабжения потребителей и даст возможность новых технологических присоединений к сетям ООО «Башкирэнерго». Подстанция будет оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 25 МВА каждый. По проекту энергообъект является подстанцией полностью закрытого типа.

В рамках проекта будет построена также питающая подстанцию кабельная линия электропередачи 110 кВ от опоры №2 ВЛ 110 кВ «Уфимская ТЭЦ-2 – Сипайлово, 1, 2 ц» до секции шин распределительного устройства новой подстанции. Ее протяженность составит 3,2 километра.

Планируемая стоимость строительства ПС 110 кВ «Инорс» с питающей КЛ 110 кВ составляет около 900 млн руб. с НДС.

Завершить строительство планируется до конца 2023 года.

На снимке: Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров (слева) и старший управляющий партнер АФК «Система» Феликс Евтушенков закрепляют на каркасе фундамента подковы по народному обычаю на счастье.