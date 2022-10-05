Проект строительства нового аэровокзального комплекса для аэропорта Барнаула пройдет экспертизу в 2023 году, и к концу года начнется строительство. Завершить его планируется в 2026-м, сообщил в среду заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин в рамках прямого эфира на площадке Центра управления регионом.

«Первый этап – это проектирование строительства аэровокзального комплекса с новой пропускной способностью в 1 млн 150 тыс. пассажиров. Действующий аэропорт занимает 4 тыс. кв. м, новый проектируется под 8,5 тыс. кв. м. <…> Ожидаем, что в 2023 году, в конце, пройдем экспертизу проекта и приступим к строительству и в марте 2026 года завершим первый этап – закончим строительство комплекса», – сказал Д. Коровин.

Он подчеркнул, что на первом этаже нового комплекса разместится зона досмотра, регистрации и получения багажа, на втором расположится галерея прилета, камера хранения, а третий этаж займет зона вылета. Предполагается, что комплекс оснастят современными телескопическими трапами, которые позволят попадать на борт, минуя проход по улице. Перед комплексом разместится краткосрочная и долгосрочная парковки на 400 автомобилей, для служебного транспорта предусмотрена отдельная парковка на 70 мест.

«Второй этап – полностью реконструкция существующего здания под международный аэропорт. В целом новый комплекс займет площадь в 12 тыс. кв. м, один терминал будет внутренним, другой международным», – подчеркнул министр.

В марте текущего года гендиректор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков подписал соглашение о реализации инвестпроекта по реконструкции аэропорта города с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Стоимость проекта превысит 4,5 млрд руб. В июне текущего года ООО «Новапорт Холдинг» для реализации этого проекта приобрело за 800 млн руб. пакет акций аэропорта Барнаула и стало держателем контрольного пакета. Пассажиропоток аэропорта в 2021 году превысил 520 тыс. человек.



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Фото: kartinkin.net