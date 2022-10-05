Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Владимир", которую планируют создать в Киржачском и Александровском районах, позволит открыть не менее 1,8 тыс. рабочих мест. Намечено производство бытовой техники, завода по выпуску стальных трубчатых радиаторов. Об этом в среду сообщила среду пресс-служба администрации региона, ссылаясь на данные Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Владимир" в Киржачском и Александровском районах Владимирской области. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. <...> Якорные резиденты планируют вложить 18,7 млрд рублей и создать более 1 800 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

По мнению губернатора Александра Авдеева, рост налоговых доходов за счет отчислений новой ОЭЗ будет способствовать развитию региона, в частности, строительству и ремонту дорог, коммуникаций, школ, домов культуры, спортивных объектов, расширения соцпрограмм.

"Проект пройдет согласования внутри правительства России и после этого будет передан на подписание премьер-министру Михаилу Мишустину. Летом я обсуждал с Михаилом Владимировичем нашу инициативу создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Владимир" в Киржачском и Александровском муниципальных районах. Он ее поддержал", - написал Авдеев в своем Telegram-канале, добавив, что уже 13 потенциальных резидентов письменно заявили о намерении войти в будущую ОЭЗ.

В августе 2022 года Александр Авдеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, проходившей в режиме видеоконференции, презентовал идею создания новой ОЭЗ в регионе. Он отметил, что создание новой особой экономической зоны на границе с Подмосковьем позволит реанимировать пришедшие в упадок предприятия, построенные в советское время. Пресс-служба обладминистрации сообщала, что объем инвестиций якорных резидентов в реализацию проектов на первом этапе, до 2028 года, составит более 18 млрд рублей.

Первая особая экономическая зона "Доброград-1" создана во Владимирской области в октябре 2020 года, она занимает площадь 211 га, рядом проходят федеральные трассы М-7 "Волга" и М-12 "Москва - Казань". Планируется, что объем инвестиций к концу реализации проекта в 2034 году достигнет, как предполагается, 73 млрд рублей.

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