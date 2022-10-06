 
Инвестиции (проекты)

Калининградской области нужно около 18 млрд рублей на обновление электротранспорта

Калининградской области нужно около 18 млрд рублей на обновление электротранспорта

6 октября 2022, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
259
Авторы и источники / Правообладателям

Калининградской области для обновления электротранспорта и инфраструктуры для него необходимо 15-18 млрд рублей в течение 10 лет, иначе он может выйти из строя, сообщил заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов в четверг в Госдуме в ходе слушаний о состоянии электротранспорта в регионах.

"Мы для себя просчитывали программу по переоснащению и реконструкции всего электрического транспорта, и могу сказать, для нас эта цифра примерно 15-18 млрд рублей за 10 лет", - сказал он.

Рольбинов отметил, что около 60% этих средств необходимо направить на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры для электротранспорта: трамвайные пути, линии, сети. Он также отметил, что в регионе рассчитывают на помощь из федерального бюджета, так как иначе в регионе "к 2025 году мы можем значительно утратить электрический транспорт".

По словам Рольбинова, региональные власти при этом в прошлом году уже закупили для Калининграда 16 новых трамваев "Корсар" - первых в России низкопольных двухсекционных трамваев, предназначенных для узкоколейных путей шириной один метр. "К сожалению, скорость перемещения по улицам города незначительная, автобусы более быстрые. Это связано опять же с тем, что инфраструктура не способна обеспечить те параметры, с которыми они могут двигаться", - сказал Рольбнов.

Также он отметил, что Калининградская область нуждается в новых троллейбусах с возможностью автономного хода для того, чтобы обслуживать районы с новостройками, где нет контрактной сети. 

Фото: Pixabay.com

Источник: ТАСС

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно