Калининградской области для обновления электротранспорта и инфраструктуры для него необходимо 15-18 млрд рублей в течение 10 лет, иначе он может выйти из строя, сообщил заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов в четверг в Госдуме в ходе слушаний о состоянии электротранспорта в регионах.

"Мы для себя просчитывали программу по переоснащению и реконструкции всего электрического транспорта, и могу сказать, для нас эта цифра примерно 15-18 млрд рублей за 10 лет", - сказал он.

Рольбинов отметил, что около 60% этих средств необходимо направить на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры для электротранспорта: трамвайные пути, линии, сети. Он также отметил, что в регионе рассчитывают на помощь из федерального бюджета, так как иначе в регионе "к 2025 году мы можем значительно утратить электрический транспорт".

По словам Рольбинова, региональные власти при этом в прошлом году уже закупили для Калининграда 16 новых трамваев "Корсар" - первых в России низкопольных двухсекционных трамваев, предназначенных для узкоколейных путей шириной один метр. "К сожалению, скорость перемещения по улицам города незначительная, автобусы более быстрые. Это связано опять же с тем, что инфраструктура не способна обеспечить те параметры, с которыми они могут двигаться", - сказал Рольбнов.

Также он отметил, что Калининградская область нуждается в новых троллейбусах с возможностью автономного хода для того, чтобы обслуживать районы с новостройками, где нет контрактной сети.