"Гидрографическое предприятие", входящее в структуру Росатома, планирует завершить строительство всех объектов портовой инфраструктуры терминала "Утренний" в порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) до конца года. Об этом в рамках II Международного строительного чемпионата сообщил заместитель генерального директора по развитию ФГУП "Гидрографическое предприятие" Андрей Чумаченко.

"Стоимость строительства <…> объектов данного терминала составляет порядка 104 млрд рублей. Выполнено дноуглубление 25,5 млн куб. м <…>. В настоящий момент завершено погружение свай в ледозащитные сооружения. Общее количество свай почти 6 тыс. составило. <…> В этом году, до конца года, мы планируем завершить строительство всех объектов портовой инфраструктуры, включая береговые объекты", - cказал Чумаченко.

Также он отметил, что из-за сложившейся в мире ситуации произошла задержка в реализации второго этапа реконструкции "Морского канала" в Обской губе Карского моря. Работы по второму этапу должны были начаться в этом году, однако возникли проблемы с европейским подрядчиком. "Сейчас принимаются меры, на уровне руководства корпорации решается [вопрос] по распределению сроков второго этапа и разбивке их на три года. Работы будут, несомненно, выполнено", - сказал Чумаченко. Он подчеркнул, что при реконструкции канала в 2021 году завершили выполнение работ по первому этапу. Ширина морского канала была увеличена почти в два раза.

Терминал "Утренний" строится в морском порту Сабетта в рамках проекта "Арктик СПГ-2". Строительство терминала, включая объекты федеральной собственности (подводные гидротехнические сооружения, ледозащитные сооружения, объекты безопасности мореплавания), а также реконструкция морского канала, включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением правительства России.

Терминал включает в себя защищенную от внешних воздействий акваторию с причалами различного назначения, инженерную инфраструктуру, береговую часть с административными зданиями и сооружениями. Причал обеспечивает круглогодичный прием судов.

II Международный строительный чемпионат проходит в Казани с 5 по 8 октября. В этом году в его рамках пройдут состязания профессиональных строителей, интерактивная выставка и деловые мероприятия. В состязаниях примут участие порядка 1 тыс. профессиональных строителей из более 20 государств.