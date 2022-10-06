Как сообщают официальный сайт мэра Москвы и информационное агентство ТАСС, инженеры-конструкторы кабельного завода «Спецкабель» разработали суперпрочный авиационный оптический кабель, который может заменить зарубежные аналоги. Кабель будет применяться для комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования и поступит в серийное производство в 2023 году.

Бортовой авиационный оптический кабель также можно использовать в качестве чувствительного элемента измерителей токовых нагрузок в линиях электропередач, а также для визуализации параметров полета. Он изготавливается из отечественных материалов и обладает повышенной механической прочностью и стойкостью к растяжению — благодаря наличию распределенных силовых элементов. У кабеля стандартная толщина (1,8 мм), поэтому он совместим с зарубежными системами.

По словам руководителя конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия «Спецкабель» Андрея Гусева, изделие способно обеспечивать высокую скорость передачи данных даже в условиях экстремальных перегрузок. Диапазон рабочих температур этих кабелей от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Также они могут выдержать удар молнии.