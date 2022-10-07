80-этажный небоскреб появится в ММДЦ "Москва-Сити"

Компания «Галс-Девелопмент» возведет 80-этажный небоскреб класса «А» в Московском международном деловом центре (ММДЦ) «Москва-Сити». Он расположится на набережной Москвы-реки около моста «Багратион».

Высота здания составит почти 400 метров, что сделает его самым высоким в «Москва-Сити». Сейчас это первенство удерживает башня «Восток» из комплекса «Федерация» – высотой 373 метра.

Площадь небоскреба – 196 тыс. кв. метров, под аренду отведено около 130 тыс. «квадратов». В основу архитектурной концепции легли идеи архитектуры Казимира Малевича.

«Башня олицетворяет вертикальный мост между архитектурными традициями России и будущим: сочетание авангарда, конструктивизма, супрематизма, архитектуры Малевича воплотится в новом объекте столицы. Небоскреб станет знаковым местом Москвы не только с точки зрения архитектурного размера, но и с точки зрения игры внешних и внутренних пространств и объемов», –сказал автор проекта Сергей Чобан.

В здании спроектированы открытые террасы с панорамным видом на Москву-реку и башни «Сити». На 35-м и 36-м этажах будет организовано Sky Lobby с кафе, event-hall, смотровые площадки и пересадочные зоны на верхние этажи.

В подземной части комплекса расположится паркинг из шести уровней. В пространстве небоскреба откроются премиальные рестораны высокой кухни, фуд-моллы, фитнес-центр с бассейном, длина дорожек в котором составит 50 метров, SPA-комплекс и сервисные зоны.

Комплекс будет иметь высококачественное инженерное оснащение: мощные системы воздухообмена, интеллектуальные системы управления зданием. Движение 114 скоростных лифтов создаст динамичный рисунок в облике бизнес-центра благодаря подсветке кабин.

Небоскреб соединят с мостом «Багратион». Это будет последнее сооружение в деловом центре, интегрированное в общую подземную часть с возможностью выхода к станциям метро «Выставочная» и «Деловой центр».

«Здание будет состоять из двух неодинаковых по высоте частей, которые динамично различаются по отношению друг к другу и сужаются кверху. Между ними будет находиться «световой водопад», включающий общественные пространства, атриумы и лифтовые артерии. На уровне третьего этажа офисный комплекс будет продолжаться и в горизонтальном объеме моста «Багратион», формируя единое целое», – отметил Чобан.

Работа над проектом ведется на пределе существующих технических возможностей. Новый объект станет не только самой высокой башней «Сити», но и самым высоким офисным зданием столицы. Масштаб строения будет играть важнейшую историческую роль, подтверждая, что Москва растет и становится мировым центром.

Ввод бизнес-центра в эксплуатацию запланирован в 2030 году.

Фото: stroi.mos.ru